İkonik Moulin Rouge binasında bir gece geçirmek sadece 15 TL

Filmi de çekilen ikonik Fransız kabaresi Moulin Rouge'un içindeki gizli bir oda, ziyaretçilerin geceliği 15 TL'ye kalabileceği bir yere dönüşüyor.

Sozcu.com.tr

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Paris, Fransa’daki 133 yıllık ünlü eğlence mekanı Moulin Rouge (Kırmızı Değirmen), popülerliğini sürdürmeye ve dünyanın her yerinden ziyaretçi çekmeye devam ediyor.

Ünlü oyuncular Nicole Kidman ve Ewan McGregor’un da rol aldığı 2001 yapımı bir filme de konu olan eğlence mekanı, Business Insider’ın haberine göre, yaklaşık 15 TL (1 Dolar) gibi sembolik bir ücretle gece kalmak isteyen ziyaretçilere açılıyor.

1889’da Joseph Oller ve Charles Zidler tarafından açılan mekanda bulunan ikonik yel değirmeninin içerisindeki bir oda için Airbnb’yle işbirliği yapılacak ve konuklar sınırlı bir süre için gecelik 15 TL (1 Dolar) karşılığında rezervasyon yapabilecekler.

Kiralık konaklama üzerine çevrimiçi hizmet veren Airbnb, odanın 13, 20 ve 27 Haziran’da sadece üç tek gece için kiralanabileceğini belirtti. Airbnb’den Carmen Hernandez, şu anda programı genişletme planlarının olmadığını açıkladı.

Her konaklama için en fazla iki misafire izin veriliyor ve tüm konukların da en az 18 yaşında olması gerekiyor. 17 Mayıs’ta başlayacak rezervasyonlar, Airbnb’nin web sitesinde yapılabilir.

ÖZENLİ DETAYLARLA BEZELİ BİR GECE…

Airbnb, odayı yenilemek için Fransız tarihçi Jean-Claude Yon ile çalışarak Belle Époque döneminin tarzının doğru bir şekilde yakalanmasını sağladı. Oda, art nouveau tarzında tasarlanmış, kavisli hatlara ve ayrıntılı süslemelere sahip mobilyalarla dolu olacak.

Özel yemeklerin de eşlik edeceği konaklamaya ayrıca Moulin Rouge’da düzenlenen bir performans olan “Féerie” için biletler ve ardından özel bir tiyatro turu da dahil. Konukları Moulin Rouge’un baş dansçısı Claudine Van Den Bergh ağırlayacak. Deneyimin bir parçası olarak konuklar, gösterinin oyuncu kadrosuyla soyunma odalarında tanışma fırsatı da bulacaklar.

Bu, Airbnb’nin Fransa’daki tarihi simge yapılarda konaklamalara ilk kez ev sahipliği yapması değil. Insider’ın haberine göre, şirket, 2019’da kazananlara ünlü Louvre Müzesi’nin cam piramidinin içinde uyuma şansı verildiği bir yarışma da düzenledi.

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