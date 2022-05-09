Kraliçe Elizabeth’in 70. yıl kutlamaları William ve Kate’e emanet

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı şerefine düzenlenen Platin Jübile etkinliklerini torunu Prens William ve eşi Kate Middleton yönetecek.

Sozcu.com.tr

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96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in tahtta geçirdiği 70. yılı kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile etkinlikleri için hazırlıklar son hız devam ediyor.

People’da yer alan habere göre, 10 yıldır evli olan Kate Middleton ve Prens William, İngiltere genelinde Kraliçe Elizabeth’in Platin Jübile kutlamalarına öncülük edecek.

Saraydan yapılan bir açıklamada, “Hafta sonu boyunca Kraliyet Ailesi Üyeleri, Platinum Jübile’yi kutlamak için Birleşik Krallık Uluslarını ziyaret edecek. Kraliyet Ailesi üyeleri, her ulustaki nişanlara ve kamu etkinliklerine katılacak” denildi.

Kraliyet kaynakları, önceki yıllarda, Altın ve Elmas jübilelerde olduğu gibi Kraliçe ve merhum eşi Prens Philip’in İngiltere genelinde birçok yeri ziyaret ettiğini ve Haziran ayındaki hafta sonuna kadar kraliyet treninde gezdiğini belirtiyor.

Ancak, Kraliçe şimdi 96 yaşında ve çeşitli sağlık sorunları yaşadığı için bu yıl, bu gelenek mümkün olmadı.

HARRY, MEGHAN VE ANDREW’A GEÇİT YOK

Platinum Jübile için ana kutlamalar, 2 Haziran Perşembe günü başlayacak. Cuma günü, Prens Harry ve Meghan Markle’ın da İngiltere’ye seyahat edeceklerini doğrulanırken geçit töreninin sonunda Buckingham Sarayı’nın balkonunda görünmeyecekleri açıklandı.



Bir saray sözcüsü, Sussex Dükü Prens Harry ile Sussex Düşesi Meghan Markle’ın kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmadıkları için kadrodan çıkarıldığını söyledi. İkili, 2020 yılında İngiliz Kraliyet Ailesi’ndeki resmi görevlerinden ayrılmıştı.

Cinsel istismar suçlaması ve intihar eden Amerikalı pedofil milyoner Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı sebebiyle artık kraliyet üyesi olmayan Kraliçe Elizabeth’in diğer oğlu Prens Andrew da yine balkonda yer almayacak olan isimlerden…

Anma haftasını başlatmak için, Kraliçe Elizabeth’in daha önce hiç görülmemiş video çekimlerini içeren bir belgesel yayınlanacak. Belgesel, çoğunlukla kraliyet ailesinin üyeleri tarafından çekilen ve 1920’lere dayanan video çekimlerinden yararlanıyor. Bu video çekimleri, Royal Collection Trust adına İngiliz Film Enstitüsü tarafından onlarca yıldır gizli tutuluyordu.

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