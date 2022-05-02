Kraliçe II. Elizabeth’i Singapurlu bir sanatçı temsil edecek

Kraliçe II. Elizabeth, tahttaki 70. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile etkinliğinde Singapurlu bir sanatçı tarafından temsil edilecek.

Sozcu.com.tr

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96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in tahttaki 70. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen Platin Jübile etkinliğinde Singapurlu genç bir kadın sanatçı, kraliçeyi canlandıracak.

Times’ın haberine göre, bu radikal hareket Britanya ve İngiliz Milletler Topluluğu’nun “çeşitliliğini yansıtmak” amacıyla yapılıyor.

Buna göre, Londra Çağdaş Dans Okulu’nda üçüncü sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Janice Ho, yetmiş yıldır tahtta olan Kraliçe’yi temsil etmek üzere seçildi.

Etkinliğin organizatörleri, “Bridgerton” dizisindeki oyuncu seçimlerinden ilham aldıklarını söyledi. Netflix’in ilgi çeken dönem dizisinde, dizinin dayandığı romanlarda beyaz olan karakterleri oynamak için farklı arka planlardan ve ırklardan gelen oyuncular rol alıyor.

“HER TÜR ÇEŞİTLİLİĞİ MODEL ALMAMIZ GEREKİYOR”

Ho, Buckingham Sarayı’nın önündeki Mall’da 6,5 metre boyunda bir ejderha kuklasıyla sahne alacak. The Sunday Telegraph’a verdiği demeçte, “Bu kadar büyük bir kalabalığa performans gösterebildiğim için gerçekten heyecanlıyım. Londra çok çeşitli bir yer ve bu temsiliyet için çok büyük bir fırsat” dedi.



Sanat yönetmeni Angie Bual, Ho’nun seçmelerdeki dinamik performansı için seçildiğini söyledi.

Bual, “O renkli bir kadın ve bu bizim gerçekten güçlü şekilde desteklediğimiz bir şey. Kraliçe açıkçası bu ülkede ve uluslararası alanda böyle bir rol model ve bence her türlü çeşitliliği rol model almamız gerekiyor. Bu bugünkü İngiltere ve Londra’nın makyajının bir yansıması” dedi.

2-5 Haziran’da düzenlenmesi beklenen etkinliğin bir milyar kişiyi televizyon karşısına çekmesi bekleniyor.

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