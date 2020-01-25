Jaguarcı Zeki Küçükberber hayatını kaybetti

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı ile damadına hediye ettiği Jaguar otomobille Türkiye’nin gündemine oturan, birçok siyasi ve bürokrat ile yakın ilişkisi bulunan Zeki Küçükberber, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Latif SANSÜR / AYDIN

KOAH Hastası olan 88 yaşındaki Zeki Küçükberber, yaklaşık 5 ay önce Kuşadası Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan ve o günden bu yana yoğun bakımda kalan Küçükberber, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. Küçükberber'e yoğun bakımda kaldığı sürece Gönül Yazar ile ilişkisini öğrendiğinde boşandığı eski eşi Türkan Kutlu yalnız bırakmadı.

1986 SEÇİMLERİNE DAMGA VURAN HEDİYELER

Jaguar otomobillerinin Türkiye satış temsilciliğini yapan Zeki Küçükberber, 1984 yılında otomobil ihracatında vergilendirmenin fatura bedeli üzerinden yapılması teklifinin kabul edilmesi üzerine, dönemin başbakanı Turgut Özal'ın kızı Zeynep ile davulcu damadı Asım Ekren'e otomobil hediye etmişti. Bu olay 1986 yılındaki ara seçimlerin ana gündem maddesini oluşturmuştu.

ÇİLLER’İN KOMŞUSU OLDU

Bu olayların ardından dönemin DYP Lideri Tansu Çiller ve ailesiyle yakın ilişkiler kuran Küçükberber, 1994 yılında Türkiye'de kumarhanelerin kurulacağı vadi olarak bilinen Kuşadası’ndaki Kirazlı yolu üzerinde arazi aldı. Bitişiğindeki 160 dönüm araziyi yanlarında çalışan Suna Pelister adına alan Küçükberber, Çiller ailesiyle komşu olmuştu.

EVLAT ACISI YAŞADI

Küçükberber, geçen sürede iki kez evlat acısı yaşadı. Ünlü iş insanının, ilk olarak 1998 yılında 16 yaşındaki küçük oğlu Bora Küçükberber, hayata gözlerini yumdu. Küçükberber, 2007 yılında ise İstanbul gece hayatının hızlı playboylarından olan oğlu Mert Küçükberber'i 43 yaşında kaybetti. Küçükberber'in hayattaki tek evladı, kızı Oya Küçükberber Kuşadası'na gelerek babasını son yolculuğuna uğurladı. Oya Küçükberber'i babasının eski eşi Türkan Kutlu teselli etti. Küçükberber'in cenazesine, Kuşadası'ndaki birkaç dostu dışında kimse katılmadı. Cenazesi bir grup arkadaşı tarafından Hatice Hanım Camii'ne getirildi. Burada kılınan öğlen namazına müteakip, Kuşadası Yeni Mezarlığında toprağa verildi.