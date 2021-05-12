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Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yat için hazırlıklara başladı

Dünyaca ünlü milyarder, 127 metre uzunluğunda olduğu söylenen lüks yat için Hollanda merkezli yat üreticisi Oceano’yu seçti. Bezos için yapılan yat, 500 milyon dolar değerinde.

Güncellenme: 09:24, 12/05/2021
Hayat HaberleriYaşam
Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık yat için hazırlıklara başladı

Luxurylaunches’a göre; Bezos için hazırlanan yatın tasarımının, Oceano'nun önceki çalışması olan ve 107 metrelik uzunluğu ile şu anda dünyanın en büyük yatı olan Black Pearl'den ilham aldığı söyleniyor.

Black Pearl ayrıca DynaRig sistemi ve tek seviyeli makine dairesi ve gibi özellikleriyle en yüksek teknolojili yatlardan biri. Ancak Bezos’un yatının muhtemelen daha da fazla son teknolojiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca proje o kadar büyük ki kendi helikopter pisti olan bir destek botunun olacağı da konuşuluyor.

Bezos’un yatına ait henüz hiçbir fotoğraf yayınlanmadı, ancak ilham aldığı Oceano’nun Siyah İncisi’nin görüntüleri, neye benzeyeceğine dair ipuçları verebilir.

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Yayınlanma Tarihi:09:08,