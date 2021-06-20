Kadınların emeği ‘Sanat Çarşısı’nda

Mersin'in Mezitli İlçe Belediyesi'nce 1.5 yıl önce Türkiye'de örneği olmayan bir biçimde atıl konteynerler değerlendirilerek kurulan Sanat Çarşısı'nda Jeoloji Mühendisi Çağnur Günaştı ve el işi öğretmeni Deniz Dinçer'in hobi olarak yaptığı tepsiler Amerika'ya ihraç edilmeye başlandı. 28 dükkanın bulunduğu Sanat Çarşısı, kente gelenlerin uğrak yeri oldu. İnternet üzerinden Sanat Çarşısı'nda bulunan kadınlar ile iletişime geçen Amerikalı bir çikolata firması, sunumda kullanılmak amacıyla üzerinde Türk motiflerinin bulunduğu tepsi siparişi verdi. Gece gündüz demeden, komşu dükkanların da yardımıyla çalışmaya başlayan girişimci kadınlar kısa sürede verilen siparişleri tamamlayarak kargoyla gönderdi.

TÜRK MOTİFLERİ

Amerika'ya sipariş göndermek kadar üzerinde Türk motifi olan ürünlerin tercih edilmesinin de büyük gurur verdiğini dile getiren Jeoloji mühendisi Çağnur Günaştı, “Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı'nda ahşap ve polyester boyama atölyemiz bulunuyor. Yaklaşık 1.5 yıldır ham olarak aldığımız ahşap ve polyesterleri boyayarak insanların beğenisine sunuyoruz. Bu alanda oldukça geniş bir çevremiz oluştu. Bir süredir de Amerika'da el yapımı çikolata üreten bir firmaya sunumlara eşlik etmesi amacıyla çeşitli ürünlerin imalatına başladık. Desen olarak Türk motiflerinin bulunduğu tepsilerimiz büyük ilgi görüyor. Bunun ekonomik kazancından çok Amerikalılara Türk motiflerini gösterebilmek ve el ürünlerimizi dünyaya tanıtabilmek adına çok verimli ve eğlenceli bir çalışma yaptık” diye konuştu.

EMEĞİN KARŞILIĞI

El sanatları öğretmeni Deniz Dinçer ise işin ekonomik kazancından çok manevi kazancının kendilerini mutlu ettiğine vurgu yaparak şunları söyledi: “6 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde bu konuda eğitim alıyordum. Bu sene öğretmen olarak görev yapmaya başlıyorum. Bu işin ekonomik getirisinden çok manevi kazancı bizi daha yakından ilgilendiriyor. Beğeni kazanması ve Amerika'ya gitmiş olması artık bu işi yapabildiğimizi de göstermesi açısından da son derece mutluluk verici. Ama emeğimizin karşılığını alıyor olmakta bir o kadar önemli bir olay. İnsanın emeğinin karşılığını alması çok önemli. Çünkü bu boyamayı yapmak, sunmak, satmak çok önemli. Günlerimizin büyük bölümü burada geçiyor. Amerika'dan böyle bir teklif gelmesi bizim için ve ülkemiz için de büyük gurur kaynağı. Mezitli Belediyesi bize bu kapıyı açtı. Devamının geleceği yönünde çok önemli dönüşler aldık. 28 dükkân birlikte kahve içiyoruz, yeri geliyor işlerimizi paylaşıyoruz. Çok güzel bir sosyal imkân oluştu.”

SOSYAL MEKAN OLDU

2019 yılı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde, Mezitli Belediyesi Sanat Çarşısı'nın hizmete girdiğini hatırlatan Başkan Neşet Tarhan, Mezitlili kadınların sesinin dünyanın her tarafından duyuluyor olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Pandemi koşullarına rağmen Sanat Çarşısı'nın kent genelinde bilinen ve önemli bir uğrak yeri haline geldiğinin altını çizen Başkan Tarhan, “Sanat Çarşımız bu süreci son derece sağlıklı bir şekilde değerlendirerek önemli işlere imza attı. Gün aşırı etkinlikler düzenlendi. Konserler, gösteriler ve workshoplarla sadece hediyelik eşya alınan yer değil güzel zaman geçirilen önemli bir sosyal mekan haline geldi” diye konuştu.

“SOSYAL MEDYADA BİR HOBİ SAYFASI AÇMIŞTIK”

Jeoloji Mühendisi Çağnur Günaştı “Mezitli Sanat Çarşımız bizim için son derece önemli bir mekan oldu. Dükkanımızda ürünlerimizi sergileyebildiğimiz gibi arka tarafta atölye olarak kullandığımız bölümde üretimler yapabiliyoruz. Çevreden bu işi yapmayı merak eden insanlarla birlikte workshoplar yapıyoruz. Sosyal medya üzerinden bağlantı kurarak bir anlaşma yaptık. Sosyal medyadan bir hobi sayfası açmıştık. Bu çikolata imalatı yapan kişinin eşi Türk'tü ve bizimle irtibata geçti. Bir süre iletişim kurduktan sonra talep ettikleri ürünleri hazırladık. Amerika'dan ulaşılması ve sizin ürettiğiniz bir şeyin beğenilmesi çok keyif ve gurur verici. Bu imkanı bize sunduğu için Başkanımız Neşet Tarhan'a minnettarız” dedi.