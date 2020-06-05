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Kanye West, George Floyd’un kızının eğitimini üstlendi ayrıca 2 milyon dolar bağış yaptı
Kanye West, George Floyd’un kızının eğitimini üstlendi ayrıca 2 milyon dolar bağış yaptı
Kanye West, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor ve George Floyd için savaşan ailelere ve hukuk firmalarına destek veriyor. West ayrıca George Floyd'un kızının eğitimini üstlendi...
Yaşam 5 Haziran 2020 - 10:36

Kim Kardashian’ın eşi Kanye West’in temsilcisi, CNN’e verdiği demeçte, ünlü rapçinin George Floyd, Ahmaud Arbery ve Breonna Taylor’ın ailelerini desteklemek için 2 milyon dolar bağışladığını açıkladı. West’in aynı zamanda Floyd’un 6 yaşındaki kızı Gianna Floyd’un tüm okul eğitimini kapsayacak şekilde 529 üniversite fonu kurduğunu söyledi. West hakkında konuşan temsilci, Kanye’nin, Chicago’da ve ülke çapında krizde olan ve ABD’deki huzursuzluktan etkilenen birkaç siyahi şirkete de bağışta bulunduğunu doğruladı.

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