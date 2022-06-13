Karadeniz sahilinde 300 metrede 80 kilogram çöp toplandı

Karadeniz'de yayla, vadi, dere ve yol kenarlarında biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiğinde deniz ve kıyılarda kirliliğe neden oluyor. Mikroplastik Araştırma Grubu ve Deniz Elçileri Topluluğu üyeleri, Sarayköy Plajı'nda 300 metrelik kıyı şeridinde 1 saatte 80 kilogram çöp topladı.

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Doğu Karadeniz’de yayla, vadi, dere ve yol kenarlarına vahşi depolama yöntemleri ile biriktirilen çöpler, taşkınlarla sürüklendiği deniz ve kıyılarda kirliliğe yol açıyor. Çoğu plastiklerden oluşan çöpler, dalgalarla sahile taşınıyor.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Mikroplastik Araştırma Grubu ve Deniz Elçileri Topluluğu üyeleri, Sarayköy Plajı’nda 300 metrelik kıyı şeridinde, 1 saatte yüzde 90’ı plastiklerden oluşan 80 kilogram çöp topladı.



“DENİZ BİZİM GÖNDERDİĞİMİZ PLASTİKLERİ KUSUYOR”

Mikroplastik Araştırma Grubu ekip lideri Doç. Dr. Ülgen Aytan, şunları söyledi:

“Günlük hayatta kullandığımız her türlü plastik çeşitli yollarla denize ulaşıyor. Öğrencilerimizle 300 metrelik kıyı şeridi boyunca 80 kilogram çöp topladık, yüzde 90’ını plastikler oluşturuyor. Birkaç gün sonra özellikle bir fırtına sonrası bu kıyı şeridine geldiğimizde bu miktar ya da daha fazla plastik bulmamız çok olası. Çünkü deniz bizim ona gönderdiğimiz plastikleri kusuyor, plajda sonlanıyor. Bu plastikler deniz yaşamı için çok büyük bir tehdit çünkü bir süre sonra yine denize ulaşıyor. Akıntı ve rüzgarlarla kıyıya vuruyorlar, kıyıdan tekrar denize, bu iki ortam arasında gide gele her geçen gün ufak parçalara ayrılarak mikroplastiklere dönüşüyorlar, bunların da parçalanması ile nanoplastikler oluşuyor.”

“YAPMAMIZ GEREKEN ŞEY, HAYATIMIZDAN ÇIKARMAK”

“Plastik üretiminin önümüzdeki yıllarda hızla artması bekleniyor. Günlük hayatta kullanılmaları denizde sonlanmaları demek. Bu artan üretim trendleri ile yakın gelecekte denizde plastik miktarlarının daha da artmasını bekliyoruz. Olumsuz etkileri laboratuvar çalışmalarıyla doğrulanıyor. Yapmamız gereken şey öncelikle tek kullanımlık plastikleri hayatımızdan çıkarmak. Bertarafın da doğru şekilde yapılması lazım. Özellikle Karadeniz’de kıyı boyunca yapılan dolgular ve nehir vadisine yapılan boşaltımlar denize çok büyük bir plastik girdisi sağlıyor. Yerel yönetimlerin bunu göz önünde bulundurarak Karadeniz’e giren plastik miktarını azaltmada büyük çaba sarf etmesi gerek.” (DHA)