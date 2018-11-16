Kate Middleton yaşlı görünmüyor, Meghan Markle hamileliğin güzelliğini yaşıyor

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Kraliyet Ailesi geçtiğimiz hafta tam kadro olarak Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100’üncü yıldönümüne katıldı. Arkasında 20 milyondan fazla ölü bırakan bu savaşı sona erdiren Mütareke Günü anma etkinliklerinde, Meghan Markle ve Kate Middleton'ın ayrı balkonlarda töreni izlemesinin yanı sıra görünümleri de dikkat çekti. Etkinlikte 36 yaşındaki Kate Middleton'ın adeta çökmüş hali, kendisinden bir yaş büyük olmasına rağmen daha genç görünen Meghan Markle ile kıyaslandı…

Her ne kadar “Kate çökmüş”, “Meghan güzelliğiyle ezmiş” gibi yorumlar yapılsa da durum aslında çok farklı… Öncelikle Kate Middleton 3 çocuk annesi ve bildiğimiz kadarıyla bir etkinliğe katılmadığı müddetçe de çocuklarının bakımıyla kendisi ilgileniyor. Hatta geçtiğimiz aylarda eşi Prens William, Middleton olmadan bir Afrika seyahatine gitmiş, orada Kate'in kendisini kıskandığını söylemişti. Çünkü aralarında geçen konuşmaya göre Kate Middleton eşine “Sen 1 hafta uyuyabileceksin ama ben geceleri hala uyuyamayacağım” diyerek uyku özlemini dile getirmiş…

Bir anne olarak söyleyebilirim ki, çocukların bakımı, geceleri sık sık uyanmaları ve sizin uykusuz kalmanız, çalışıyorsanız ertesi gün yine de rutininizi devam ettirme çabanız ister istemez sizi yıpratıyor. Uykunuzu alamadığınız, dinlenemediğiniz ve yoğun temponuza devam ettiğiniz sürece de cildiniz solgunlaşıyor, canlılığını yitiriyor… Bu da tıpkı Kate Middleton'a söylendiği gibi çökmenize neden oluyor… Empati yapmanız gerekirse; diyelim ki uykusuz birkaç gece geçirdiniz. Ertesi gün kendinizi nasıl hissedersiniz? İşte annelerde bu durum aylarca sürüyor…

İlk kez anne olmaya hazırlanan Meghan Markle ise şu an muhtemelen hayatının en güzel günlerini geçiriyor. Zira hamile kadılarda kan miktarı yüzde 50 arttığı için cilt her zamankinden daha gergin, daha canlı, daha güzel olur. Lekelerinizin dahi hamilelikte yok olduğunu ve kadifemsi bir cilde sahip olduğunuzu kolayca farkedebilirsiniz. Hatta öyle güzel bir cildiniz olur ki allık bile sürmenize gerek kalmadan yanaklarınız pembeleşir. Özellikle gebeliğin ikinci trimester'ında yani ikinci üç aydan sonra hormon değişikliği saçları da etkiler. Bu dönemlerde daha dolgun ve parlak saçlara sahip olursunuz. Normal zamanlarda güçsüz ve çatlak tırnakları olan kadınlar bol bol kalsiyum aldığı için güçlü ve sert tırnaklara sahip olur.

Kısacası… Çöken Kate Middleton değil aslında… Onu bu duruma getiren yorgunluk ve uykusuzluk… Meghan'ı güzelleştiren ise hamileliği…