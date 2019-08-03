Kaz Dağları’nda su nöbeti sürüyor

Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine karşı doğa ve yaşam için başlatılan ‘Su ve Vicdan Nöbeti' devam ediyor. Kamp alanına çevre-doğa dostu dernekler, sivil toplum kuruluşları, aktivistler ve yerel, ulusal, uluslararası basın temsilcileri, köşe yazarları ve ünlü isimler akın ediyor, sosyal medya üzerinden de #KazDağınaDokunma etiketi ile bir kampanya başlatıldı.

Çanakkale'nin tek su kaynağı Atikhisar Barajı su toplama havzasında sürdürülen metalik madencilik faaliyetlerine karşı başlatılan su nöbeti, ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Maden ve kamp alanını 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı olan Alper Taş, Türkiye Kent Konseyleri Platformu, Gelibolu ve Karşıyaka Kent Konseyi gibi birçok sivil toplum kuruluşları katıldı. Katılımcılar yürüyüş yaparak maden sahasının olduğu bölgede Alamos Gold firmasını protesto etti.

Sosyal medyadan da destek alan nöbete birçok ünlü, siyasi isimler, aktivistler ve belediyeler #KazdağlarıHepimizin #KazDağınaDokunma #SuNöbetindeyiz diyerek destek vermeye devam ediyor.