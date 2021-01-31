Kazdağları’nda yaşayan köylüler: Organik hayat istiyoruz maden değil 

Çanakkale Kazdağları’nda Koza Şirketi’nin Altın Madeni Kapasite Artırımı Projesi ve Cengiz Holding’in Halilağa Bakır Madeni Projesi için yürüttüğü faaliyete karşı çevrecilerin direnişi sürüyor.

ERTELENMESİNİ TALEP ETTİLER

Kazdağları’nda faaliyete geçirilmek istenen madenlerin bölgede bulunan üç köyün yaşam hakkını elinden aldığına ve doğanın tahrip edileceğini ifade eden Kazdağları Kardeşliği Toplum Örgütü konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ormana girmek pandemi gerekçesiyle hala yasak! Ruhsatsız şirketlere yaptığımız her denetimde yeniden para cezalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama şirketlerin ruhsat almak için yaptıkları halkı bilgilendirme ve İDK toplantıları serbest. Şubat ayında Koza şirketinin Terziler-Serçiler altın madeni kapasite artırımı projesi için halkı bilgilendirme toplantısı ve Cengiz Holding’in Halilağa bakır madeni projesi için İDK toplantısı gerçekleşecek. Bu toplantıların pandemi riski açısından ormana girmekten daha tehlikeli olduğu açık. Bu toplantıların iptal edilmesi için gerekli başvuruları yaptık.”

“ÜRETİM YOK OLUYOR, FİYATLARA ŞAŞIRMAYIN”

Cengiz Holding’in Kazdağları’ndaki Halilağa Bakır Madeni Projesi ile 6 milyon metrekarelik bir alandaki 3 köyü, tarım alanlarını ve su kaynaklarını yok edeceğini belirten çevreciler, “Köylü yok oluyor, üretim yok oluyor, yerel gıda yok oluyor. Fiyatlara şaşırmayın” uyarısında bulundu.

Madenlerin bulunduğu Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar, Hacıbekirler ve Halilağa köylüleri, yaşam haklarının ellerinden alınmak istendiğini dile getirerek, şunları söylediler: “Bizler maden değil, organik bir yaşam istiyoruz. Maden bizlere çok büyük zarar verecek. Malımıza, canımıza zarar verecek. Hastalık getirecek. Sütümüzü, yoğurdumuzu kısacası mallarımızın hiçbirini almayacaklar.”

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“KANSER OLACAĞIZ, ORMANLARIMIZ YOK OLACAK”

Madenin kendilerine yarardan çok zararının olacağını savunan köylüler, “İş vereceklermiş…Zehirlenip, kanser olacağız. Sonra ormanlarımız yok olacak. Taşın içinde yaşayacak olsak gider başka bir yerde yaşardık. Maden istemiyoruz” şeklinde konuştu.

55 MİLYON DOLARA SATIN ALDI

Çanakkale Kazdağları'nda, Kanadalı Alamos Gold ve yerli iştiraki Doğu Biga Madencilik A.Ş.'nin çevreye verdiği tahribatın ardından, Cengiz Holding 2019 yılında Halilağa Bakır Ocağı Tesisini 55 milyon dolara satın alarak, Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi Projesi için çalışma başlatmıştı.