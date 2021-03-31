Kevin Durant’ın mesajları ifşa oldu: Ünlü komedyene küfür ve hakaretler yağdırdı

NBA’da Brooklyn Nets forması giyen yıldız basketbolcu Kevin Durant, komedyen ve oyuncu Michael Rapaport’la girdiği polemikle gündemde.

Uzun bir sakatlık döneminin ardından bu sezon Nets’le parkelere dönen Durant, Rapaport’un kendisiyle ilgili yaptığı bir paylaşım sonrası çılgına döndü. Rapaport, geçtiğimiz aralık ayında Durant’in maç sonu röportajıyla ilgili, “KD, maçtan sonra TNT ekibiyle derin duygular içinde. Lanet olsun, her şey hakkında çok duygusal. Röportajı yapma” mesajını paylaşmıştı.

Rapaport bu mesajdan sonra Durant’le ikili atışmaya girdi. 32 yaşındaki basketbolcu Rapaport’a özel mesajlar gönderirken ağıza alınmayacak hakaretler kullandı. Rapaport’u kavgaya davet eden, cinsiyetçi ve homofobik küfürler eden Durant’in mesajları, ünlü komedyen tarafından ifşa edildi.

KAVGA ETMEYE ÇAĞIRDI



Rapaport, “Her gün tehditler ve iğrenç mesajlar alıyorum. Ancak en çılgın rüyalarımda bile Kevin Durant’in onlardan biri olacağını düşünmezdim. Beni tehdit ediyor, konuyu karıma getiriyor ve kavga etmek istiyor. Bu Amerika’nın biriciği değil mi?” ifadelerini kullandı.

Rapaport’un mesajları sosyal medyada yayması üzerine Durant geri adım attı. Yoğun tepkiler sonrası özür dileyen yıldız basketbolcu, “Ben ve Mike normalde bundan daha çılgınca konuşuruz ama bugün sinirlendi. Benim hatam Mike” mesajını Twitter hesabından paylaştı.