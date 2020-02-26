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Kışın, geçim kaynakları atlı kızaklar
Kışın, geçim kaynakları atlı kızaklar
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, atlı kızaklar kışın yöre halkının tek geçim kaynağı haline geldi. Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde turistleri atlı kızakla gezdiren evli ve 3 çocuk babası Tekin Akçay, ailesinin geçimini bu yolla sağladığını söyledi.
Yaşam 26 Şubat 2020 - 11:32

Yüz yirmi üç kilometrekarelik yüzeyi yaklaşık 50 santimetre kalınlığında buz tabakası ile kaplanan Çıldır Gölü’nde, kış aylarında yöre halkı, atlı kızaklarla turistlere turlar düzenleyerek geçimini bu şekilde sağlıyor. Yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği gölde turlar düzenleyen 20 atlı kızak, yaşlısından gencine birçok kişinin özellikle kış ayında ekmek kapısı haline geldi. Çıldır Gölü’nde belirledikleri yaklaşık bir kilometrelik mesafeyi kişi başı 10 TL karşılığında atlı kızakla gezdiren Tekin Akçay, yazın da çiftçilik yaptığını söyledi. Geçmişte atalarının ulaşım aracı olarak kullandıkları atlı kızakların artık turizm sektörünün hizmetinde olduğunu ifade eden Akçay, kışın ailesinin geçimini bu yolla sağladığını belirtti.(DHA)

FOTO:DHA