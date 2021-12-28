Konsere katılanlar bilet yerine mama aldı

Bursa'da sokak hayvanları yararına düzenlenen konsere katılanlar, bilet yerine mama satın aldı.

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Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Haçiko Derneği Bursa Şubesi tarafından sokak hayvanları için düzenlenen konserde Yakup Kaçarı sahne aldı.

Giriş ücreti 25 lira olarak belirlenen konsere gelecek olan hayvanseverlerin bilet yerine sokak hayvanlarına mama alması istendi.

Vatandaşlar sokak hayvanları için mama desteğinde bulundu.

Haçiko Derneği Bursa Sorumlusu Dimidoa, “Kış şartlarında sokak hayvanlarının yiyecek bulmaları çok zor oluyor. Kırsal alanlardaki can dostlarımızın mama ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamayı arzu ediyoruz. Buradan elde edilen gelirin tamamını sokak hayvanlarına harcayacağız. Konsere 100 hayvansever katıldı” dedi.

Yakup Kaçarı, “Ses sanatçısıyım Hayvanlara destek olmak için bugün sahneye çıkıyorum. Bu sahneden hiç bir ücret talep etmiyorum. Sokak hayvanlarına her zaman destek çıkmak için göreve hazırız” diye konuştu. (İHA)



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