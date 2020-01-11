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Konuşma engelli Ümmü Gülsüm Milyoner’e damga vurdu!
Televizyon izleyicisi dünyanın pek çok ülkesinde yayımlanan milyoner adlı yarışmanın Türkiye ayağında ilginç bir sahneye tanık oldu. Yarışmaya katılan Ümmü Gülsüm adlı genç kadının konuşma engeli nedeniyle yarışmanın formatında değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ve Ümmü'nün yarışma performansı izleyenlerden alkış aldı.
Yaşam 11 Ocak 2020 - 23:06

Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmada bir ilk yaşandı, genç yarışmacı Ümmü Gülsüm yarışmaya damga vurdu.

Yarışmaya Artvin’den katılan çevre mühendisi Ümmü Gülsüm için yarışmanın formatında değişikliğe gidildi.

Dört yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonrası konuşma engelli hale gelen 27 yaşındaki yarışmacı için pratik bir çözüm bulundu.

Sunucu Kenan İmirzalıoğlu soruları sordu ve yarışmacı kendisine özel hazırlanan kartonlarla soruları cevapladı.

Elindeki tahtaya soruların cevap şıklarını yazan Gülsüm’ün yarışma performansı izleyiciden tam not aldı.

Son güncelleme: 23:41 - 11.01.2020
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