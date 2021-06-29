Dünyanın en zor işi: Cennet adasının CEO’su olmak

CEO Senior, küçük toprak parçasının ticari olarak uygulanabilir ve finansal olarak kendi kendini idame ettirebilir hale gelmesini sağlamakla görevli. Senior, arabası olmayan, iki pub, bir otel, yedi çocuklu bir okul ve 11. yüzyıldan kalma bir şapeli olan adayı cennet olarak tanımlıyor.

Craig Senior, MailOnline Travel’a yeni görevine nasıl getirildiğini şöyle anlatıyor: “Yaklaşık dört yıl önce Herm Adası’nın CEO’su rolüne başvurdum. 280 başvurandan son altıya kaldım. Bunu takiben, tüm sakinlerle ve bazı turistlerle tanışmak da dahil olmak üzere üç günlük bir görüşme süreci için adaya üç aday davet edildi. Basitçe söylemek gerekirse, çok yoğun üç günün ardından piyangoyu ben kazandım ve Kasım 2019’da ailemle Herm’e taşındım. Çok olumlu karşılandık. Herm’in ada genelinde gerekli altyapı iyileştirme sürecini henüz başlattığı bir zamanda geldim.”

TURİZM BAŞLICA GÖREVİ

Senior’ın başlıca rolü, ekonomik olarak kendi kendine yeterli hale gelmesi için Herm’in turizm yoluyla gelirini artırmaya yardımcı olmak.

Senior, Herm’i modern çağa getirmek için harika bir iş çıkardıklarını söylüyor; interneti kurmak en büyük başarılardan biri. Bu yenilemeyi yaparken de odanın doğal cazibesinden ödün vermemesi gerektiğini vurguluyor.

İki çocuk babası olan 53 yaşındaki Senior, “Burada görevlendirildiğim için kendimi inanılmaz şanslı hissediyorum” diyor. 51 yaşındaki eşi Emma, adanın yönetim ofisine insan kaynakları ve maaş desteği konusunda yardımcı olurken, kızları sekiz yaşındaki Megan ve yedi yaşındaki Grace adanın okulunda öğrenciler.

Şu anda tek odalı ilköğretim okulunda yedi öğrenci ve bir öğretmen bulunmakta. Haftada bir kez, başka bir okulla kaynaşmak için Guernsey’e gitmek müfredatın bir parçasıdır.

70 SAKİNİ, 11 KİŞİLİK BİR OKULU VAR

Herm’de satılık ev yok. Yaşlılar adada çalışanlar için ayrılmış mülklerden birine taşındı. Tüm yıl boyunca yaklaşık 70 sakin var. Senior, 40 yatak odalı White House Hotel’in yanı sıra adanın her büyüklükteki aileye uygun, çoğu köpek dostu olan ve Guernsey, Jethou ve Alderney’e ve görebileceğiniz en iyi gün batımlarından bazılarına bakan manzaralara sahip tatil evleri olduğunu söylüyor. Adada ayrıca tatilciler için 20 donanımlı çadır ve özellikle mevsimlik çadır kuran Guernsey sakinlerine hitap eden bir kamp köyü var.

PANDEMİDE SIKI ÖNLEMLER

Herm’de yaşamanın en zor yanının ne olduğu sorulduğunda, Senior, pandemi dönemindeki izolasyonu söylüyor. Covid vakası olmayan ada, ilki 2020’de Mart’tan Haziran’a ve yine bu yılın Ocak’tan Mart’a kadar olmak üzere iki kez kısıtlama yaşadı. Bu süre zarfında, ilaçlardan bakkaliye ve yakıta kadar gerekli tüm malzemeler, Guernsey’den Herm’e sevk edildi. Tüm mallar, bırakılmadan önce sterilize edildi ve tekne mürettebatının karaya çıkmasına izin verilmedi.

ADANIN GEÇMİŞİ

Orta Çağ’da Herm Adası’nın konumu ve yalnızlığı, manastır hayatını arayanlar için büyük bir ruhsal çekiciliğe sahipti. Bir Kelt misyoneri olan St Tugual sık sık adada bulunmuş ve hatta onun anısına bir 1251’de tamamlandığı tahmin edilen bir kilise yapılmış. Kilise bugün hala kullanılıyor.

1570 ve 1737 yılları arasında Herm Adası, Guernsey valilerinin oyun alanı olarak kullandığı bir yer oldu. Guernsey’den avlanmak, ateş etmek ve balık tutmak için Herm’e geldiler.

Herm Adası daha sonra değişti: Britanya’nın girmesiyle granit taşocakçılığının merkezi haline geldi. Bazı ocakların kalıntıları hala görülüyor. Adada 400 taş ocağı işçisinin çalıştığı tahmin ediliyor. Herm Adası’nın sanayi dönemi 1800’lerin sonunda sona erdi.

1889’da, Wellington’la Waterloo’da savaşan Marshall Gebhard Blucher’ın torunu Prens Blucher von Wahlstatt adayı kiraladı. 26 yıllık kalışı boyunca adayı toparladı ve onu kendi özel krallığına dönüştürdü. Çocuklarından biri olan Kont Lothair adada doğdu. Aile, Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle adadan ayrılmak zorunda kaldı.

Romancı Compton Mackenzie bir sonraki sakin oldu ve ada hakkında çok şey yazdı. Mackenzie, kira sözleşmesini Ford Motor Company’nin başkanı Sir Percival Perry’ye sattı ve o da adaya ilk motorlu arabayı tanıttı. Perry, Herm’i özel bir sığınak olarak sevdi ve iyi bağlantıları olan kişileri davet etmek için faydalı buldu.

Bu dönem, İkinci Dünya Savaşı ile sona erdi. Herm de dahil olmak üzere Kanal Adaları Alman birlikleri tarafından işgal edildi.

Savaştan kısa bir süre sonra, Herm Adası’nın adaya bakacak bir kiracıya teslim edilmesi ve doğal güzelliğinin herkes tarafından kullanılmasına izin verilmesi kararlaştırıldı. 1946’dan 1949’a kadar ada AG Jeffries tarafından işgal edildi. 1949’da Peter ve Jenny Wood, Herm Adası’nın kira sözleşmesini devraldı ve ailelerinde kaldı, Eylül 2008’e kadar Peter ve Jenny’nin kızı ve damadı Adrian ve Pennie Heyworth tarafından yönetildi.

Herm Adası’nın kirası artık John ve Julia Singer’a ait.