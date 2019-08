Kuşburnu nelere iyi gelir? Kuşburnunun merak edilen faydaları…

Kuşburnu zengin C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklık sistemini destekleyerek; özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve gribe karşı etkilidir. Şimdi, Kuşburnunun faydaları nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

KUŞBURNUNUN FAYDALARI

Kuşburnunun sağlık yararlarından bazıları şunlardır:

– Artrit

Bazı çalışmalar kuşburnunun osteoartrit (aşınma ve yıpranma artriti) ve romatoid artrit (otoimmün bir artrit şekli) semptomlarının tedavisine yardımcı olabileceğini göstermiştir.

– Kolesterolü düşürür

Kuşburnu içerisindeki organik bileşikler ve antioksidan bileşenler, vücudunuzdaki LDL (kötü) kolesterolünü azaltır, böylece kardiyovasküler sisteminizdeki yükü azaltır ve ayrıca felç geçirme veya kalp krizi geçirme şansınızı azaltır.

– Eklem iltihabını hafifletir

Kuşburnu özü, eklem iltihabını hafiflettiği ve eklem hasarını önlediğine inanılan polifenoller ve antosiyaninler içerir. Ayrıca antioksidan özelliklere sahip olan C vitamini bakımından da zengindir. Antioksidanlar, hücrelerinizde üretilen ve doku hasarına veya hastalığa neden olabilecek zararlı molekülleri (serbest radikalleri) geçersiz kılan maddelerdir. Diğer çalışmalar, kıkırdak parçalayan spesifik enzimlerin üretimini azaltabileceğini göstermiştir.

– Bağışıklığı güçlendirir

Kuşburnu, bağışıklık sistemini güçlendiren en iyi bileşenlerden biri olan zengin bir C vitamini miktarına sahiptir. C vitamini beyaz kan hücrelerini uyarır ve ayrıca astımın önlenmesi ve solunum sisteminin genel sağlığı için gereklidir. Kuşburnunda bulunan yüksek C vitamini sayesinde soğuk algınlığı ve grip gibi solunum yolları hastalıklarından korunabilirsiniz.

– Kansere karşı koruma

Kuşburnunun antioksidan özellikleri kanserli hücrelerin oluşumunu engellediği gibi var olan zararlı hücrelerin yayılıp çoğalmasını engelliyor.

– Diyabet kontrolü

Kuşburnunun, şeker hastalığından muzdarip insanlar için çok önemli olan vücudun kan şekeri seviyesini kesin olarak düzenlediği gösterilmiştir. Vücutta insülin ve glikoz dengesini koruyarak, kan şekerinin ölümcül olabilecek ani düşmeleri veya çıkmalarını önleyebilirler.

– Cilt bakımı

Kuşburnunun büzücü etkisi cildi elastik tutar, bu yüzden kırışıklıklar oluşmaz. Kusurları kolayca giderir, yanıkları ve izleri iyileştirir, cildin daha genç ve canlı görünmesini sağlar.

– İltihap tedavisi

Düzenli olarak kuşburnu alımı, karaciğer tarafından üretilen ve iltihaplanmadaki artışla birlikte konsantrasyonda artış gösteren bir madde olan C-reaktif protein seviyelerini azaltabilir. Ayrıca, kuşburnunun antienflamatuar özellikleri de kıkırdak erozyonunun önlenmesine yardımcı olur.

– Kemik sağlığını geliştirir

C vitamininin en önemli rollerinden biri, kolajen üretimindeki önemli rolüdür. Kolajen, kuşburnunda bulunan diğer önemli minerallerle birlikte, kemik mineral yoğunluğunu koruyarak yaşlanmaya bağlı osteoporozun önlenmesine yardımcı olabilir.

NOT: Kuşburnunun yoğun olarak kullanımında bulantı, kusma, baş ağrısı, mide ekşimesi ve uykusuzluk gibi bir takım yan etkileri rapor edilmiştir. Kuşburnu kullanımıyla ilgili her zaman doktorunuza danışmakta fayda vardır.

KUŞBURNU HAKKINDA

Kuşburnu (Rosa canina), gül çiçeğinin, yaprakların hemen altındaki yuvarlak kısmıdır. Avrupa, Kuzey Afrika, Batı Asya’da yetişen ve içi tüylü olan bu bitkinin birçok tohumu vardır. Bu tohumlar sonbaharda olgunlaşır. Kuşburnu ağaçları, bir ile 3,5 mertre arasında olup gövdesi ve dalları dikenlidir. Kurutulmuş kuşburnu ve tohumlar ilaç yapmak için birlikte kullanılır.

Kuşburnunun sağlığa faydaları arasında romatoid artrit semptomlarını azaltma, solunum koşullarını hafifletme, kanseri önleme, kolesterolü düşürme, diyabeti yönetme, idrara çıkmayı arttırma, sindirimi düzenleme, bağışıklık sistemini arttırma, kan dolaşımını arttırma ve daha güçlü kemikler inşa etmesine yardım etme yetenekleri bulunur.

Kuşburnu ayrıca mide spazmları, mide asidi eksikliği, mide tahrişini ve ülserleri önleyen mide rahatsızlıkları ve bağırsak hastalıkları için “mide toniği” olarak da kullanılır. Ayrıca ishal, kabızlık, safra kesesi taşları, safra kesesi rahatsızlıkları, alt idrar yolu ve böbrek hastalıkları, sıvı tutulumu (ödem), gut, sırt ve bacak ağrısı (siyatik), diyabet, yüksek kolesterol, kilo kaybı, yüksek tansiyon için de kullanılır.