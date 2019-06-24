Matthew McConaughey İstanbul’da

‘Bir Erkek 10 günde nasıl kaybedilir’, ‘Yıldızlararası’, ‘Para Avcısı’, ‘Güneşin Karanlığında’, ‘Altın’, ‘Öldürme Zamanı’, ‘Darısı Başımıza’ gibi ses getiren filmlerde dünyaca ünlü isimlerle başrolde yer alan Matthew McConaughey, İstanbul’a geldi…

Ailesiyle birlikte İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini gezen Oscar’lı oyuncuya, tarihçi Saffet Emre Tonguç eşlik etti. Boğaz’dan çok etkilenen ve Türkiye’ye tekrar geldiğinde Bodrum, Kapadokya ve Efes'i de mutlaka görmek istediğini söylen McConaughey, Kapalıçarşı ve Mısırçarşısı’ndan alışveriş yapmayı da ihmal etmemiş.

‘Dallas Buyers Club’ filmindeki performansıyla ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar’ının sahibi olan, son filmi Yıldızlararası ile de 665 milyon dolarlık hasılat yapan 49 yaşındaki Teksas doğumlu aktör, seyahatinden son derece memnun kalmış.