Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Maydanozun içinde hangi vitaminler var? Maydonozun faydaları…
Maydanozun içinde hangi vitaminler var? Maydonozun faydaları…
Bilimsel adı Petroselinum hortense ve Petroselinum crispum olan maydonoz, Akdeniz bölgesine özgü bir bitkidir. Geleneksel tıpta yüzyıllardır doğal detoks ilaçları, diüretikler ve antiseptik ve antienflamatuar ajanlar olarak kullanılmıştır. Salatalıklara ve yemeklere eşsiz bir lezzet katan maydonoz, antioksidan zengini, bol lifli, vitamin ve mineral deposudur. Peki, maydanozun içinde hangi vitaminler var? Maydonozun faydaları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
Sozcu.com.tr
Yaşam 29 Mayıs 2020 - 12:00

Maydanoz, çeşitli sağlık faydaları olan bir bitkidir. Maydonozu beslenmenize dahil etmek; anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu göz önüne alındığında osteoporozu önlemeye, ayrıca hazımsızlık, mide krampları, şişkinlik ve bulantı gibi gastrointestinal sorunları rahatlamaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Peki, Maydanozun içinde hangi vitaminler var? Maydonozun faydaları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

MAYDANOZUN BAŞLICA FAYDALARI

– Vücudu kardiyovasküler problemler ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok kronik hastalık riskini artıran serbest radikal hasarından korur.

– Böbreklerin doğal olarak temizlenmesine yardımcı olur.

– Meme kanserine karşı koruyucu etkileri vardır.

– Şişkinliği önler.

– Enflamasyonla savaşır.

– Kemik sağlığını geliştirir.

– İdrar söktürücüdür.

– Maydanoz, artritle ilişkili ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur.

– Düşük kalorili olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.

– Katarakt ve göz tansiyonu gibi hastalıkları önler.

– Kalp damar sağlığını korur.

– Karaciğeri temizler.

– Kabızlığa iyi gelir.

– Ülser ve reflü gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır.

– Ağır adet dönemlerinde ağrıları azaltır.

– Saç hücrelerini yeniler.

– Kepeklenmeyi önler.

– Cilt lekelerinin ve yara izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

– Akne için mükemmel bir çözümdür.

– Vücudu detoks eder.

– Sindirimi teşvik eder.

– Osteoporozun önlenmesinde yardımcı olur.

Foto: shutterstock

MAYDANOZUN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 g maydanozun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 87,71 g
Enerji: 36 kcal
Protein: 2,97 g
Toplam yağ: 0,79 g
Karbonhidrat: 6,33 g
Lif: 3.3 g
Toplam şekerler, NLEA dahil: 0.85 g
Kalsiyum: 138 mg
Demir: 6.2 mg
Magnezyum: 50 mg
Fosfor: 58 mg
Potasyum: 554 mg
Sodyum: 56 mg
Çinko: 1.07 mg
Bakır, Cu [mg] 0.15
Manganez, Mn [mg] 0.16
Selenyum, Se [µg] 0.1
C vitamini, toplam askorbik asit [mg] 133
Tiamin [mg] 0.09
Riboflavin [mg] 0.1
Niasin [mg] 1.31
Pantotenik asit [mg] 0.4
B-6 Vitamini [mg] 0.09
Folat, toplam [µg] 152
Folat, gıda [µg] 152
Folat, DFE [µg] 152
Kolin, toplam [mg] 12.8
A Vitamini, RAE [µg] 421
Karoten, beta [µg] 5054
A Vitamini, IU [IU] 8424
Lutein + zeaksantin [µg] 5561
E Vitamini (alfa-tokoferol) [mg] 0.75
Tokoferol, gama [mg] 0,53
K Vitamini (filokinon) [µg] 1640
Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 0.13
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış [g] 0.3
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0.12
Fitosteroller [mg] 5
Triptofan [g] 0.05
Treonin [g] 0.12
İzolösin [g] 0.12
Lösin [g] 0.2
Lizin [g] 0.18
Metiyonin [g] 0.04
Sistin [g] 0.01
Fenilalanin [g] 0.15
Tirosin [g] 0.08
Valin [g] 0.17
Arginin [g] 0.12
Histidin [g] 0,06
Alanin [g] 0.2
Aspartik asit [g] 0.29
Glutamik asit [g] 0.25
Glisin [g] 0.15
Prolin [g] 0.21
Serin [g] 0.14

İLGİLİ HABERMaydanozun bilinmeyen yararları
İLGİLİ HABERMaydanozun sağlık sırları
Son güncelleme: 12:02 - 29.05.2020
Etiketler