Maydanozun içinde hangi vitaminler var? Maydonozun faydaları…

Maydanozun içinde hangi vitaminler var? Maydonozun faydaları…

Bilimsel adı Petroselinum hortense ve Petroselinum crispum olan maydonoz, Akdeniz bölgesine özgü bir bitkidir. Geleneksel tıpta yüzyıllardır doğal detoks ilaçları, diüretikler ve antiseptik ve antienflamatuar ajanlar olarak kullanılmıştır. Salatalıklara ve yemeklere eşsiz bir lezzet katan maydonoz, antioksidan zengini, bol lifli, vitamin ve mineral deposudur. Peki, maydanozun içinde hangi vitaminler var? Maydonozun faydaları hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

Maydanoz, çeşitli sağlık faydaları olan bir bitkidir. Maydonozu beslenmenize dahil etmek; anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu göz önüne alındığında osteoporozu önlemeye, ayrıca hazımsızlık, mide krampları, şişkinlik ve bulantı gibi gastrointestinal sorunları rahatlamaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Peki, Maydanozun içinde hangi vitaminler var? Maydonozun faydaları hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde…

MAYDANOZUN BAŞLICA FAYDALARI

– Vücudu kardiyovasküler problemler ve nörodejeneratif hastalıklar gibi birçok kronik hastalık riskini artıran serbest radikal hasarından korur.

– Böbreklerin doğal olarak temizlenmesine yardımcı olur.

– Meme kanserine karşı koruyucu etkileri vardır.

– Şişkinliği önler.

– Enflamasyonla savaşır.

– Kemik sağlığını geliştirir.

– İdrar söktürücüdür.

– Maydanoz, artritle ilişkili ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olur.

– Düşük kalorili olduğu için kilo vermeye yardımcı olur.

– Katarakt ve göz tansiyonu gibi hastalıkları önler.

– Kalp damar sağlığını korur.

– Karaciğeri temizler.

– Kabızlığa iyi gelir.

– Ülser ve reflü gibi hastalıkları önlemeye yardımcıdır.

– Ağır adet dönemlerinde ağrıları azaltır.

– Saç hücrelerini yeniler.

– Kepeklenmeyi önler.

– Cilt lekelerinin ve yara izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

– Akne için mükemmel bir çözümdür.

– Vücudu detoks eder.

– Sindirimi teşvik eder.

– Osteoporozun önlenmesinde yardımcı olur.

MAYDANOZUN İÇİNDE HANGİ VİTAMİNLER VAR?

100 g maydanozun besin değerleri aşağıdaki gibidir:

Su: 87,71 g

Enerji: 36 kcal

Protein: 2,97 g

Toplam yağ: 0,79 g

Karbonhidrat: 6,33 g

Lif: 3.3 g

Toplam şekerler, NLEA dahil: 0.85 g

Kalsiyum: 138 mg

Demir: 6.2 mg

Magnezyum: 50 mg

Fosfor: 58 mg

Potasyum: 554 mg

Sodyum: 56 mg

Çinko: 1.07 mg

Bakır, Cu [mg] 0.15

Manganez, Mn [mg] 0.16

Selenyum, Se [µg] 0.1

C vitamini, toplam askorbik asit [mg] 133

Tiamin [mg] 0.09

Riboflavin [mg] 0.1

Niasin [mg] 1.31

Pantotenik asit [mg] 0.4

B-6 Vitamini [mg] 0.09

Folat, toplam [µg] 152

Folat, gıda [µg] 152

Folat, DFE [µg] 152

Kolin, toplam [mg] 12.8

A Vitamini, RAE [µg] 421

Karoten, beta [µg] 5054

A Vitamini, IU [IU] 8424

Lutein + zeaksantin [µg] 5561

E Vitamini (alfa-tokoferol) [mg] 0.75

Tokoferol, gama [mg] 0,53

K Vitamini (filokinon) [µg] 1640

Yağ asitleri, toplam doymuş [g] 0.13

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış [g] 0.3

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0.12

Fitosteroller [mg] 5

Triptofan [g] 0.05

Treonin [g] 0.12

İzolösin [g] 0.12

Lösin [g] 0.2

Lizin [g] 0.18

Metiyonin [g] 0.04

Sistin [g] 0.01

Fenilalanin [g] 0.15

Tirosin [g] 0.08

Valin [g] 0.17

Arginin [g] 0.12

Histidin [g] 0,06

Alanin [g] 0.2

Aspartik asit [g] 0.29

Glutamik asit [g] 0.25

Glisin [g] 0.15

Prolin [g] 0.21

Serin [g] 0.14