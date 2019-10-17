Miranda Kerr, yeni doğan bebeğinin adını açıkladı

Daha önce ünlü oyuncu Orlando Bloom ile evli olan Miranda Kerr, Snapchat'in kurucusu 29 yaşındaki Evan Spiegel ile evlendikten sonra, üçüncü kez anne oldu. Daha önceki evliliğinden bir çocuğu olan Kerr’in Spiegel’dan da iki çocuk dünyaya getirdi.

36 yaşındaki Kerr, People dergisine yaptığı açıklamada, “Myles'ın aramıza katılmasından dolayı çok mutluyuz ve bu özel zamana dair herkese nazik sözleri ve dileklerinden dolayı minnettarız” ifadesini kullanarak, böylece yeni doğan bebeklerine ne isim verdiklerini de açıklamış oldu.

Serveti 2,4 milyar dolar olan Evan Spiegel ile dünyanın en çok kazanan modellerinden olan Miranda Kerr, 2015 yılında New York'taki Louis Vuitton partisinde tanıştı ve 12 aylık flört döneminin ardından nişanlandı. Mayıs 2017'de Los Angeles'taki evlerinde evlenen çiftin ilk çocuğu 2018'de dünyaya geldi. Kerr'in, Evan Spiegel'den bir yaşında Hart adında bir oğlu ve aktör Orlando Bloom'la 2013'te sona eren ilk evliliğinden sekiz yaşında Flynn adında bir oğlu daha bulunuyor.

