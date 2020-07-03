Modası geçmeyen koltuk renkleri nelerdir?

Evinize yeni bir mobilya alırken asla istemediğiniz şey sonradan pişman olmaktır. Genellikle koltuk takımı seçerken zorlanılır. Çünkü satın aldığınız koltuğun yapısı, rengi, kumaşı ve modeli evinizdeki diğer eşyalarla uyumlu olmalıdır. Bu yüzden hem evinize uygun hem de uzun yıllar kullanabileceğiniz modası geçmeyen koltuk renklerini sizler için derledik

Ev dekorasyonunuzda koltuk takımları büyük önem taşır. Klasik veya modern görünümlü tercih ettiğiniz koltuk takımlarının renkleri ise evinizdeki uyumu doğru ve çarpıcı bir şekilde dekor etmenize yardımcı olur. Bu nedenle tercih ettiğiniz koltuk renginizin zevkinize hitap etmesinin yanı sıra her sene modaya uyan renklere sahip olması koltuk takımınızı uzun yıllar kullanmanıza yardımcı olur. İşte modası geçmeyen koltuk renkleri…

UZUN YILLAR FARKLI AKSESUARLA YENİLEYİN

BEYAZ KOLTUK TAKIMLARI

Modası geçmeyen koltuk renklerinin başında gelen beyaz koltuk takımları cazibesini ve istikrarını devam ettiriyor. Temizliği zor olan beyaz koltukların özenli temizliği sağlandığında ortama ferah, havadar ve temiz bir görünüm veriyor.

GRİ KOLTUK TAKIMLARI

En çok beğenilen ve tercih edilen koltuklar arasında yer alan gri koltuklar her dönem modanın bir parçası ve uyumlu koltuk renkleri arasında yerini alıyor. Gri renk koltuklarınıza özellikle siyah ve beyaz kırlantlerle kişisel bir dokunuş sağlayabilirsiniz çünkü bu renklerle uyumu mükemmel olacaktır.

KAHVERENGİ KOLTUK TAKIMLARI

Modası asla geçmeyen koltuk renkleri arasında yer alan kahverengi koltuk takımları her sene en çok tercih edilen renkler arasında yer alır. Her tonla uyum sağlayabilen kahverengi koltuklarınızı çeşitli objelerle canlandırabilir ve hareket katabilirsiniz.

ANTRASİT KOLTUK TAKIMLARI

Antrasit koltuk takımları da uzun yıllar modası geçmeyen koltuk takımları arasında yer alır. Uygun aksesuar ve renklerle bir araya geldiğinde evinizin havasını bir anda değiştirebilir.