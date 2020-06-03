Ne kadar dikkat edersek edelim halı ve koltuklar evde en çok kirlenen alanlardır. Özellikle evcil hayvan ya da küçük çocukların bulunduğu evlerde istenmeyen leke ve kirlere daha sık rastlanılır. Ancak evin atmosferini değiştiren halı ve koltukların temiz olması ise evinizin hijyeni ve görünümü açısından oldukça önemlidir. Peki, bulaşık tableti ile halı koltuk temizliği nasıl olur?

Halı ve koltuk temizliği hem zahmetli hem de oldukça yorucudur. Halılarınızı senede birkaç kez yıkamaya gönderilebilirsiniz ancak özellikle kış aylarında kuruması zordur ve evinize gelmeleri biraz zaman alabilir. Aynı şekilde koltuk yıkatmakta bu aylarda doğru olmayacaktır. Çünkü camları açıp koltuklarınızın kurumasını sağlamanız gerekir ve böylelikle hastalıklara davetiye çıkarmanız da kaçınılmaz olacaktır.

Evinizde halı ve koltuk temizlerken kullandığınız detejanlar önemlidir çünkü koltuk ve halılarınızın kumaş ve görünümlerine zarar vermemeleri hem de etkili bir temizlik sağlamalıdır. Bulaşık makinesi tableti son günlerde bu isteklerinizin karşılayan deterjanların başında yer alıyor ve kullanan pek çok kişi memnuniyeti dile getirmek için birçok sosyal alanda paylaşımlarda bulunuyor. Peki bulaşık makinesi tableti ile halı ve koltuk temizliği nasıl olur? Halı ve koltukları tertemiz yapacak etkili temizlik nasıl olur? İşte bir tablet bulaşık deterjanı ile pırıl pırıl halı ve koltuklar…

BULAŞIK TABLETİNİ HİÇ BÖYLE DENEMEDİNİZ

Koltuk ve halı temizliği önemlidir çünkü günümüzün büyük bir bölümünü üzerinde geçiririz. Bu nedenle bu eşyaların temizliği konusunda hassas davranmamız gerekir. Etkili ve derinlemesine bir temizlik için ise bulaşık tabletini denemenizde fayda bulunur.

Bulaşık tableti ile halı ve koltuklarınızı aşağıdaki yöntemle silebilirsiniz;

Çok çaba sarf etmeden tertemiz koltuklar için sıcak suyun içerisine bir tane bulaşık tableti atın ve erimesini bekleyin. Ardından uygun bir bezle koltuklarınızı temizleyin ve başka bir kovada yine aynı şekilde sıcak suyun içine bulaşık tableti atarak eritin ve bu suyla halılarınızı temizleyin.