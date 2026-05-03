1 Mayıs Cuma akşamı gerçekleşen Akrep dolunayının etkilerinin kendini göstereceği bir haftaya giriyoruz. Dolunay Alphecca isimli bereketi ifade eden bir yıldızla hizalandığı için, verimlilik ve bereketi de beraberinde getirecek.

EGE’DE SULAR ISINIYOR!

Dolunayın hatları Ege koridorundan, Yunanistan üzerinden, Atina’ya çok yakın bir bölgeden geçiyor. Bu sıralar sıklıkla bahsedildiği üzere, Yunanistan’ın güvenlik endişeleriyle hayli aktifleştiği ve Fransa ile özel anlaşma yaptığı bir süreçteyiz. Tüm bu gelişmeler ülkemizle olan ilişkileri geriyor ve stresli hale getiriyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in astroloji haritasında Mars ve Satürn Koç burcunda yerleşmekteler ve içinde bulunduğumuz günlerde etkili olan transit Mars ve Satürn’den tetik alıyorlar. Tüm bunlar Yunanistan ile ilişkilerimizde tansiyonun daha da yükseleceğinin işaretçisi olarak görülebilir.

DOĞAL AFETLER

Akrep dolunayının ufuk düzlemiyle çakıştığı Ege bölgesinde sismik hareketlilik artabilir. Yunanistan civarı özellikle dikkat çekiyor. Kıyı şeridinde bu ihtimal daha fazla olabilir. Zira deniz depremleriyle ilişkilendirilen transit Neptün, Yunanistan astroloji haritasının Ay-Plüton kavuşumuna karşıt açıda ilerliyor. Tabii ülkemiz için de benzer riskler söz konusu. Ege bölgesi dikkat çekerken, Ay Düğümleri ve Uranüs/DSC ekseninin iz düştüğü dolunay hatları Orta Anadolu-Doğu Anadolu arasındaki bölgeye de dikkat çekiyor.

İSRAİL İÇİN STRESLİ ZAMANLAR

İsrail astroloji haritasının da 1 Mayıs dolunay derecesinden itibaren, ama daha fazla 16 Mayıstaki yeniay derecesinden tetik alacağı zamanlardayız. 14 Mayıs’ta girecek Güneş Dönüşü haritasında Koç burcunda Ay-Mars-Kiron kavuşumu var. İç gerginlikler, halktan tepki almak gibi riskleri artıyor. Ayrıca ekonomi açısından da olumsuz bir tablo var. 16 Mayıs yeniayı Mars derecelerini tetikleyecek. Netanyahu hükümeti Ortadoğu’da etkili olmak üzere daha agresif ve saldırgan bir tavır alabilir ve buna mukabil tepkiler gelebilir.

ASKERİ KONULARDA HAREKETLENME

Önümüzdeki haftaya damga vuracak olan Mars-Jüpiter karesi, askeri alanda hareketli zamanlara işaret ediyor. Savaş atmosferini tetikleyecek etkiler kendini gösterebilir.

Jüpiter genişlemeyi de ifade ettiği için,

savaşın başka ülkeleri de içerisine çekmesi veya sıçraması gibi durumlar oluşabilir. Dünyada silahlanma yarışının hızlandığı bir süreçten geçiyoruz.

MARS HATTI İNGİLTERE ÜZERİNDE

Dolunay esnasında Mars’ın ufuk düzlemiyle batıdan çakıştığı hat İngiltere üzerine iz düşüyor. Bu da İngiltere’nin askeri konularla ve savunmayla ilgili bazı iş birliklerine girebileceğini gösteriyor. Geçtiğim iz günlerde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın İngiltere ziyaretinde Stratejik Ortaklık Çerçeve Belgesi imzalanmıştı, iki ülke arasında ticaret, savunma sanayisi, teknoloji ve güvenlik alanlarında yeni bir iş birliği dönemi başlamıştı. İngiltere-Türkiye iş birliği konusunda gelişmeler oldu. Mars’ın izdüşümü bu konudaki yeni gelişmeleri beraberinde getirebilir.

FİNANS DÜNYASI

Geleneksel Astroloji türünde finans göstergesi Jüpiter gezegenidir. Stresli açılarında finans piyasalarında zorlu etkiler kendini gösterir. Mars ise agresyonun, çatışmanın, silahların, savaşın genel göstergesidir. Önümüzdeki haftanın en dikkat çekici açısı olan Mars-Jüpiter karesi, savaş ve çatışma, para ve enerji kavgasının körükleneceğini, bunun neticesinde para piyasalarının sert etkiler alacağını düşündürüyor.

METAL FİYATLARINDA ARTIŞ

Önümüzdeki haftadan itibaren, ama özellikle Mayıs ayının ikinci yarısından sonra metal fiyatlarında yükseliş görebiliriz. Uzun zamandır bahsettiğimiz üzere, teknoloji, yapay zeka ve sanayide kullanımı yoğunlaşacak olan gümüş bu bağlamda dikkat çekebilir. Altın fiyatlarında da yukarı doğru hareketlenme olasıdır.

HUKUKİ KONULARDA TARTIŞMALAR

Jüpiter gezegeni hak, hukuk, adalet ile ilişkilendirilir. Mars ile stresli açılarının etkili olduğu zamanlarda bu konularda tartışmalar büyür. 5 Mayıs tarihinde kesinleşecek olan bu açı, 7 Mayıs tarihinde Ay tarafından tetiklenecek. Dünya genelinde ateşli tartışmalar, hak arayışları, protesto ve eylemler artabilir.

POLİTİK ARENA KIZIŞIYOR!

Mars-Jüpiter karesinin etkili olacağı önümüzdeki hafta iç politikada da hayli aktif bir sürece işaret ediyor. Meydanlar kızışacak gibi gözüküyor. Hak, hukuk, adalet arayışı ve bu yönde sert söylemler vurgu kazanmaya başlıyor. Zira Merkür-Plüton karesinin etkileri de devrede olacak. 5-7 Mayıs arası bu bakımdan özellikle dikkat çekiyor.

TİCARET SAVAŞI TETİKLENEBİLİR!

Önümüzdeki hafta etkili olacak Merkür-Plüton karesi, ödeştirme, intikam alma düşüncelerini ve bu yöndeki karar ve konuşmaları da tetikleyecek gibi gözüküyor. Ticaret savaşını körükleyecek gelişmeler, kararlar, açıklamalar yapılabilir. Tabii bunun ticari piyasalara yansımasını görebiliriz.

PLÜTON RETRO

Yıkıcı etkileriyle tanıdığımız Plüton’un yeniden yapılandırma ile ilişkilendirilen enerjisi gerileme dönemlerinde bir müddet için geri çekilir. Böylesi gerileme zamanlarında uzun dönemli projelerimizi faaliyete geçirmek konusunda sorun yaşayabiliriz. Geciktirilebilir veya harekete geçme konusunda yavaş kalabiliriz. İnşa ve organizasyon işleri, devlet veya kurumlarla yapılan uzun dönemli yapılandırıcı işler ve faaliyetler açısından Plüton’un direkt harekette olduğu dönemleri tercih etmek daha isabetlidir. Büyük ve hayati mücadelelere girişmek açısından da Plüton’un gerileme dönemleri yerine, direkt harekette olduğu dönemleri tercih edebiliriz.

6 MAYIS’TA BAŞLIYOR!

2026 yılında Plüton gerilemesi 6 Mayıs’ta 5 derece Kova’da başlayacak ve 16 Ekim’de 3 derece Kova’da sona erecek. Bu ara zaman diliminde Kova burcuyla temsil edilen alanlarda; özellikle bilimsel ve teknolojik konularda, organizasyon işlerinde, mühendislik, inşa gibi konularda, entelektüel, zihinsel faaliyetlerde, sosyal projelerde gerilemeler ve eksiklikler olabilir. Bilgisayarlar, teknolojiyle ilgili konularda, uzay bilimleriyle ilgili alanlarda, toplum psikolojisini ilgilendiren konularda, astroloji alanında çalışıyorsak, bu alanlarda yapacağımız işleri, uzun vadeli giriştiğimiz işleri gözden geçirmemizde fayda var ve yeniden yapılandırmak için de bir fırsat olabilir, düzelterek yolumuza devam edebiliriz. Doğum haritamızda Kova burcunun denk düştüğü alanda bazı gerilemeler ve aksamalar olabilir. Bu yüzden bu evin konularını iyice öğrenip kendimizi buna göre ayarlayabiliriz.

SINIR DIŞINA TAŞABİLİRİZ!

İlişkiler gezegeni Venüs 4 Mayıs 2026 tarihinde İkizler burcunda seyrederken sınır dışında olacak, 1 Haziran’da sınır dışındaki seyrine Yengeç burcunda devam edecek. Venüs bu burçtaki seyrine 7 Haziran 2026 tarihine kadar sınır dışı olarak devam edecek. Bu tarihler civarındaki günlerde özel ve sosyal ilişkiler, sanat, estetikle ilgili konularda ekstrem gelişmelere, keşif ve icatlara açık olacağız.

GÜNEŞ TEKRAR AKTİFLEŞİYOR!

Bir müddettir sessiz gözüken Güneş son bir haftadır hayli aktif durumda. Birkaç gün önce gerçekleşen X2.4 sınıfı patlamanın ardından, X-sınıfı patlamalar devam edecek gibi gözüküyor. 5 Mayıs civarında gerçekleşecek olan güneşmerkezli gezegen hizalanmaları, güçlü güneş patlamalarına ve jeomanyetik fırtınalara yol açabilir. Sonuç olarak, küresel olayların hızlanması, sismik ve volkanik aktivitede artış olasılığı vardır. Güneşmerkezli astroloji üzerine yazdığım kitabımda belirttiğim ve örneklerle gösterdiğim gibi, özellikle Venüs ve Jüpiter’in kavuşumlarının güçlü depremlerle aynı zamana denk geldiğine şahit oluyorum. Merkür ve Mars’tan gelen tetikleyiciler de askeri konularda sert ve şiddetli olayların gelişini, savaş atmosferinin tekrar kızışacağını gösteriyor olabilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

4 Mayıs Pazartesi sabah saatlerinde ilişkilerde dengeyi bozabilecek gelişmelere işaret ediyor. Düşünmeden yapılan konuşmalar ilişkilere zarar verebilir. Günün ikinci yarısı dengeye gelmek için fırsat sunuyor. Sportif aktiviteler, yürüyüşler gibi enerjik işler için uygun bir zaman dilimi devreye giriyor.

5 Mayıs Salı günü yapılacak iş ve girişimler boşlukta ve kararsız kalabilir. Mars-Jüpiter karesi abartılı, gereksiz davranışlar yüzünden sıkıntılar yaşanabileceğini gösteriyor. Finansal konular açısından stresli bir gün. Özellikle din, inançlar, kültürel konular ve hayat görüşüyle ilgili konularda için de tartışmalara açık bir zaman dilimi. Merkür-Plüton karesinin de etkili olduğu akşam saatlerinde sözler sivri ve sert olabilir.

6 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinde kararsızlık ve karmaşıklık hissi oluşabilir. Merkür-Plüton dik açısı hala etkili olduğu için, keskin sözlerden uzak durulmalı. İletişim kurmak için günün ilerleyen saatleri tavsiye edilebilir. Dönüşüm gezegeni Plüton, bugün 5 derece Kova burcunda gerilemesine başlıyor. İçe dönüp, hayatta neyin değiştirilip dönüştürülmek istendiğini gözden geçirmek gereken bir zaman dilimine giriyoruz.

7 Mayıs Perşembe sabah saatlerinde önem verilen kişilerle bir araya gelinebilir, ilişkilerde daha dengeli bir akış yakalanabilir. Günün ikinci yarısında sert bir enerji akışı var. Agresyon ön plana çıkıyor. Sakarlıklara, kazalara açık olunabilir. Abartılı çıkışlar ciddi kayıp getirebilir. Finansal konulara da dikkat! İnançlarla ilgili konular zorlanmamalı ve fanatik girişimler, saldırılar açısından riskli olan böyle bir günde psikolojisi bozuk kimselerden uzak durulmalı.

8 Mayıs Cuma günü entelektüel ve hümanistik konular, toplumsal konular ön plana çıkıyor. Yaratıcı, yeni fikirler etraftaki insanlarla paylaşılabilir ve avantaj sağlanabilir. Akşam saatlerinde ise ilişkiler daha verimli akacak. Dönüştürme fikri zihinde daha fazla yer tutacak.

9 Mayıs Cumartesi sabah saatlerinde olgun, aklı başında kişilerle bir araya gelmekten istifade edilebilir ve dengeli iletişimler kurulabilir. Sabahın ilerleyen saatlerinde konuşmalara dikkat, iletişimde sıkıntılar olabilir. Günün ikinci yarısında ise ilişkilerde daha rahat bir akış yakalanabilir. Gece geç saatlerde gerginlikler devreye girebilir, farkında ve esnek olalım.

10 Mayıs Pazar gününe enerjik ve dinamik başlıyoruz. Yürüyüşler, sportif aktiviteler için güzel bir zaman dilimi. Güç ve efor gerektiren işleri sabah saatlerine alabiliriz. Günün ikinci yarısında ise beklenmedik durum ve gelişmelere açık olabiliriz. Enerji çok türbülanslı akıyor. Farkında olalım!