Ortaköy Kumpirciler Sokağı tadilat sonrası daha gösterişli

Beşiktaş’ta, geçen aylarda Kumpirciler Sokağı olarak bilinen yerde çökme meydana gelmişti. Kumpir almak isteyen bir kadının hafif yaralandığı olayın ardından sokakta onarım ve iyileştirme çalışmalarına başlanmıştı.

Çökmenin ardından kullanılamayacak hale gelen iş yerleri Beşiktaş Belediyesi ekipleri tarafından yeniden inşa edildi. Yapımı tamamlanan kumpir dükkanlarının yeni hali ise vatandaşların dikkatini çekti.

“YURT DIŞINDAN GELENLER ORTAKÖY’DE KUMPİR VE WAFFLE YİYOR”

İstanbul denince akla gelen ilk şeyin kumpir ve waffle olduğunu söyleyen dükkan sahibi Taner Koçyiğit, “10 senedir burada çalışıyorum. 1 buçuk ay önce burada yol çöktü. Bize çok zararı olmadı. Ama bir ay sürdü buraların yapılması Beşiktaş Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Eski halinden daha iyi oldu. Artık burada herkes eskisi gibi ekmeğini kazanıyor. İstanbul deyince akla gelen ilk şey kumpir ve waffle oluyor. Yurt dışından gelen misafirler İstanbul’a gelir gelmez hemen Ortaköy’e gelip kumpir ve waffle yiyor” dedi.

Bir başka dükkan sahibi Mehmet Yetişkin ise “Pandemi döneminde herkes evdeydi. Buranın altında bulunan baraj yıkıldı. Sokakta da çökme yaşandı. Bizleri de buradan çıkardılar, dükkanlarımız kapatıldı. Yol çalışmaları başladı. Yeni yapıldı buralar, eski halinde daha güzel ve temiz oldu” dedi.

“UCUZ ATLATTIK”

İsmail Aslan ise “Burada geçtiğimiz aylarda bir çökme oldu. Sonra buralar yeniden yapıldı. Belediye Başkanımız Rıza Akpolat bizleri mağdur etmeden en kısa sürede dükkanlarımızı yaptı. İşimizin başına geçtik. Burası gözde bir yer olduğu için geleni gideni eksik olmaz. Ucuz atlattık diyelim” ifadelerini kullandı. DHA