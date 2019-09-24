Otizmli çocuklar için dünyayı gezdiler

Otistik çocukların eğitimlerine katkı sağlamak ve farkındalık yaratmak için 'Eğitime Yelken Aç' sloganıyla 14 metrelik 'Balıkçıl' adlı yelkenlileri ile dünya gezisine çıkan Elif Keskin-Mustafa Yurtbulmuş çifti yurda geri döndü. Yelkenlileri ile 5 senede 5 kıta ve 5 okyanusu kat ederek 58 ülke gezen çift, yaşadıklarını paylaştı. Çift, 2020 yılında da anılarını kitaplaştıracak.

Muğla'nın Marmaris İlçesinden 21 Eylül 2014'te yola çıkan Elif Keskin-Mustafa Yurtbulmuş çifti yurda döndü. Sözcü'ye konuşan çift, en büyük sıkıntıyı Avustralya – Arafura Denizi rotasında teknelerinin dümen palasının dibinden kırılmasıyla yaşadı. Peşinden Güney Hint Okyanusu geçişleri sırasında teknelerine yıldırım isabet edince tüm elektronik sistemleri bozulan çift, Mustafa Yurtbulmuş'un tecrübesiyle Madagaskar'a ulaştı.

İLK SIKINTI DÜMEN PALASI KIRILDI

Mustafa Yurtbulmuş, “Dümen Palası, tekneye yön veren ve suyun altında kalan büyük yassı parça. Bu kırık pala ile kötü hava koşulları ve dalgalarla okyanusta günlerce mücadele etmek zorunda kaldık. Zar zor Endonezya'nın bir adasına ulaşmayı başardık” diye konuştu.

YILDIRIM ELEKTRONİK SİSTEMİ YAKTI

Yurtbulmuş, Güney Hint Okyanusu'ndan geçtikleri sırada teknelerine yıldırım çarptığını ve tüm elektronik sistemlerinin bozulduğunu belirterek, “Okyanus ortasında gerçekten çok zor saat ve günler yaşadık. Neredeyse seyahatimizin sonunun geldiğini düşünüyorduk. Zar zor okyanusu geçip Madagaskar'a ulaştık” dedi. Hiçbir zaman pişman olmadıklarını ve tüm anılarını 2020 yılında yazacakları kitap ile paylaşacaklarını belirten Yurtbulmuş çifti, belgesel hazırlığında olduklarını aktardı.

İŞTE GEZDİKLERİ ROTA

Yurtbulmuş çifti; dünya gezileri sırasında, Akdeniz ve Cebelitarık çıkışından çıkarak,

Fas, Kanarya Adaları, 19 gün Atlantik Okyanusu geçişi, Karayip Adaları, Venezuela, Kolombiya, San Blas Adaları, Panama Kanalı, Galapagoslar, 22 gün güney Pasifik Okyanusu geçişi, Fransız Polinezyası Adaları, Tonga, Fiji, Yeni Kaledonya, Sidney'den Thursday Adalarına kadar Avustralya’nın tüm doğu sahilleri ve büyük bariyer Resifi geçildi. Endonezya, Baharat Adaları, Singapur, Malezya, Taylant, Srilanka, Maldivler, Chagos Adaları, Madagaskar, Mozambik, Güney Afrika, Ümit Burnu, Capetown, Güney Atlantik geçişi, Brezilya. Tekrar Karayipler, Kuzey Atlantik geçişi ve Azor Adaları, Portekiz ve Cebelitarik'tan Akdeniz'e girerek Marmaris'e ulaştı.