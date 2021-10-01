Palmiye ağaçları dikilecek sahile devasa demir direkler dikildi

Giresun Belediye Başkanı AKP'li Aytekin Şenlikoğlu, seçimler öncesinde vaat etiği projeler arasında yer alan plajlar bölgesindeki sahil düzenleme çalışmaları başladı. Projede palmiye ağaçlarının bulunduğu yerlere devasa büyüklükte demir aydınlatma direklerin dikilmesi tepkiyle karşılandı.

İsmail AKDUMAN

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Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun yerel seçimler öncesi vaatlerinden biri olan Güre Mahallesi plajlar bölgesindeki sahil düzenleme projesinin ihalesi geçtiğimiz Şubat ayında yapıldı. Ancak yaz sezonuna yetiştirilmesi planlanmasına rağmen bölgede bulunan bazı işletmelerin yargıya başvurması nedeniyle çalışmalar geç başladı.

İçerisinde sosyal faaliyetlere uygun amfi tiyatro, karavanlı ziyaretçiler için kamp alanı, sosyal tesisler, kabinler, tuvaletler, mescit, bebek emzirme odaları, otopark, çocuk oyun alanları ve bisiklet yolu bulunan projenin görsellerinde yer alan palmiye ağaçlarının yerine projede hiç olmayan demir aydınlatma direkleri dikilmeye başladı. Devasa demir direklere ve sahile yapılmaya başlanan beton yapılara vatandaşlar tepki gösterdi.

“KALAN SÜRENİZDE ŞEHİRE ZARAR VERMEYİN”

Şenlikoğlu’nun vizyon projesi devam ederken, plaja beton yapıların yapılması ve demir aydınlatma direklerinin dikilmesi tepkilere neden oldu. Aydınlatma direği olarak dikildiği belirtilen onlarca devasa direğin bir kule görünümde olduğunu belirten vatandaşlar, direklerin görüntü ve çevre kirliliği yarattığı söyledi.

CHP Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş da vizyon projesi olarak tanıtılan sahil düzenleme çalışmasını eleştirerek, “Görüyoruz ki ampulden başka bir şey ilgilerini de çekmiyor. Sahil projesi diye açılışlar yapanlar tanıtım projesinde bile olmayan, görsellikle vizyonla alakası bulunmayan şekilsiz direkleri dikerek şehrin tarihi ve sembol silüetini bozmaktan geri kalmıyorlar. Palmiye ağaçlarının olması gereken yerlere demir direk dikmek nasıl bir vizyondur? Binlerce yıllık Giresun Kalesi'ne beton kulübe yaptığınız, plaja beton döküp şekilsiz direkler diktiğiniz, plajdaki kumlar sağa sola dağıtıldığında kafanızı kuma gömdüğünüz yeter artık. Kalan sürenizde bari bu kadim şehrin dokusuna zarar vermeyi bırakın” dedi.

ŞEHİRE VİZYON KAZANDIRACAK PROJE OLARAK TANITILDI

Vizyon projesini hakkında açıklama yapan ve aşama aşama sahil bölgesini düzenleyeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Şenlikoğlu, “Şimdi de plajlar bölgesinde şehrimize dokunacak bir projeye başlıyoruz. Bu projemiz şehrimize vizyon kazandıracak. Biz denizle iç içe yaşayan bir kentiz. Vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebilecekleri, Karadeniz Bölgesi’nin en güzel plajlarına sahibiz. Onun için plajlar bölgemize özel önem veriyoruz. Kısa süre içinde başlayıp yaz sezonuna yetiştirmek istediğimiz projemiz hayata geçtiğinde burası bambaşka bir yer haline gelecek” diye konuşmuştu.