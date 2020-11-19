Papa’nın bikini modelini beğenmesi sonrası Vatikan’da ‘like’ soruşturması

Papa Francis'in sosyal medya hesabından bir bikini modelinin fotoğrafının beğenilmesi Vatikan'ı hareketlendirdi. Sosyal medyada viral olan olay sonrası fotoğrafı beğenen kişinin bulunması için soruşturma başlatıldı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Papa’nın 7 milyonu aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabı üzerinden bir bikini modelinin fotoğrafını beğenmesinin yankıları sürüyor.

Ünlü model Natalia Garibotto’nun mini etekli bir fotoğrafı beğenilirken, durumu fark eden Garibotto hikayesinde yaptığı paylaşımda “En azından cennete gideceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Garibotto, sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası “Vatikan’a gitmek üzere yola çıkıyorum” gibi esprili açıklamalarda da bulunmuştu.

Vatikan yetkililerinden konuyla ilgili açıklama gelmezken, kısa süre sonra beğeninin kaldırıldığı fotoğrafla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vatikan’da şimdi sosyal medya hesaplarını yöneten isimlerden kimin fotoğrafı yanlışlıkla beğendiği aranıyor.

EŞCİNSEL EVLİLİK ÇARKI



Papa, fotoğraftan önce eşcinsel evliliklere ilişkin çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Dünyaca ünlü Rus yönetmen Evgeny Afineevsky’nin belgeseli ‘Francesco’daki sözleriyle eşcinsel evliliklere yeşil ışık yaktığı belirtilen Papa, “Eşcinsel evliliği konuşmak yersiz. İhtiyacımız olan şey, bir arada bulunmayla ilgili bir yasa. Bunun korunmasına hakları var. Benim savunduğum şey bu” sözleriyle ise çark etmişti.