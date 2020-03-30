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Regl ağrısına iyi gelen besinler nelerdir?
Regl ağrısına iyi gelen besinler nelerdir?
Her ay regl dönemi yaşayan pek çok kadın bununla birlikte adet sancısına maruz kalır. Doğal ve gerekli bir durum olan regl dönemi bazı kadınlarda ağrısız geçerken bazılarında dayanılmayacak şiddetli ağrılarla ortaya çıkar. Bu ağrı ve sancılarla başa çıkacak bazı besinler bulunur. Bu besinler ağrıları azaltır ve regl dönemini kabus olmaktan kurtarır. İşte regl ağrısına iyi gelen besinler...
Sozcu.com.tr
Yaşam 30 Mart 2020 - 12:29

Her ay adet döneminin yaklaşması ile birlikte endişe duyan kadınların en büyük sorunlarından biri de sosyal hayatının kısıtlamasıdır. Okulda, ofiste ya da heyecanla beklenen bir günün adet döneminin gelmesi ile birlikte alt üst olması gününüzü berbat edebilir.

Ağrılı adet dönemleri adet öncesi sendromu, endometriozis, rahimdeki miyomlar, adenomyozis, ya da pelvik inflamatuar gibi altta yatan bir tıbbi durumun sonucu oluşabilir. Genellikle karın, rahim, bel ve bacaklarda görülen adet ağrıları aynı zamanda ishal, mide bulantısı ve kusma gibi durumlarla ortaya çıkar.

REGL AĞRISINA İYİ GELEN BESİNLER HANGİLERİDİR?

Sancılarınızı hafifletmek ve daha iyi bir regl dönemi geçirmek için bazı besinlerden yararlanmanız mümkün. Bu besinler adet ağrılarınızı iyileştirmenin yanı sıra tüm gün yatağa mahkum olmanızı engellemeye yardımcı olur. Peki regl sancılarını hafifletecek besinler nelerdir? İşte o besinler…

ZENCEFİL

Zencefil çayı adet söktürücü özelliğinin yanı sıra regl döneminde yaşanan sancılar için etkili bir içecektir. Adet dönemi ağrılarını tetikleyen peostaglandinlerin seviyelerin düşürülmesine katkıda bulunur. Aynı zaman da regl döneminde sinirlilik, yorgunluk gibi ruhsal durumları yatıştırıcı özelliğe sahiptir.

YAĞLI TOHUMLAR

Fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumlar magnezyum ve E ve B vitaminleri açısından zengin yiyeceklerdir ve adet sancılarının azalmasına yardımcı olur.

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Son güncelleme: 12:31 - 30.03.2020
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