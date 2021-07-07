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Sharon Stone’a 38 yaş küçük sevgili: Rapçi RMR’yle aşk yaşıyor

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, uzun süredir sessiz olan aşk hayatına hareket getirdi. 63 yaşındaki Stone'un, kendisinden 38 yaş küçük rapçi RMR ile birlikte olduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:42, 07/07/2021
Hayat HaberleriYaşam
Sharon Stone’a 38 yaş küçük sevgili: Rapçi RMR’yle aşk yaşıyor

Temel İçgüdü filmiyle hafızalara kazınan dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, yeni bir aşk iddiasıyla ABD medyasının gündeminde. 63 yaşındaki oyuncunun adı kendisinden 38 yaş küçük rapçi RMR ile anılıyor.

Page Six’in haberine göre ikilinin arasında geçtiğimiz aylarda sosyal medyada başlayan iletişim kısa sürede ilerledi. Sık sık Los Angeles’ta birlikte görüntülenen Stone ve RMR’nin, son dönemin gözde mekanlarından ‘Delilah and The Highlight Room’a gidip doyasıya eğlendikleri öğrenildi.

Stone, sürekli kar maskesiyle görüntülenen RMR’ye böyle eşlik etti.

Çiftin yeni başlayan ilişkisiyle ilgili ismini vermeden Page Six’e konuşan bir kaynak, “Kesinlikle bir genç kız gibi bir yaz geçiriyor. Drake’in şarkıcısı PND ile birlikte takılıyorlardı. Şişeler patlatıp sarmaş dolar dans ediyorlardı. Chris Brown da oradaydı” dedi.

Rap dünyasında son döneminde yükselen yıldızlarından olan 25 yaşındaki RMR kimliğini gizli tutuyor. Sürekli kar maskesi takan RMR gerçek adını da paylaşmıyor.

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