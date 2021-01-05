Tedbir alınmazsa Göller Bölgesi ‘Çöller Bölgesi’ olacak

Yüksek Jeoloji Mühendisi Servet Cevni, bölgedeki göllerde kuruma ve çekilmenin devam ettiğini söyledi. Cevni, şunları söyledi:

* Göllerimiz kuruyor. Göller Bölgesi tehlike altında. Bu durumun birçok sebebi olmakla birlikte bu sebeplerden birçoğu insan kökenlidir. Herkes bu durumdan rahatsız ve bu konuyla ilgili hassasiyetini dile getirmektedir, fakat çözüme yönelik herhangi bir adım atılmamıştır.

* Göllerin kuruması tek bir olaya bağlanamaz, bunun birçok sebebi var. Bunların başlıcaları, göllerimizi besleyen akarsu ve yer altı suyu kaynaklarının rejimine olumsuz insan müdahalesi, tarımsal sulamada teknolojik gelişmelerin kullanılmaması, su sarfiyatının çok yüksek olması, havzada kaçak sondaj kuyuları vasıtasıyla kaçak su kullanımları ve küresel iklim değişiklikleri.

* Göllerimizin kuruması bölgemizin yaşam kalitesini çok kötü etkileyecek bir durumdur. Bu bağlamda konulara bakış açımızı tazelersek yolunda gitmeyen birçok şey olduğunu tümünün birbiriyle bağlantılı olduğunu görebiliriz.

* Mevcut su havzalarımızda ciddi problemlerin olduğu yadsınamaz bir gerçek. Su hayattır, havzalarımızı iyi koruyamamak geleceğimizi dolayısıyla hayatımızı koruyamamak demektir.

“ÖNCELİĞİMİZ BURDUR VE SALDA GÖLÜ”

Göllerin tehlike altında olduğunun açıkça görüldüğünü aktaran Cevni, sözlerine şöyle devam etti:

* Mevcut su kütlelerimizi artırmamız için uygun bir çalışma yapılıp göllerimize yakın alanlardaki kış aylarında boşa akan sularımızın cazibeli veya terfi hatları vasıtasıyla göllere ulaştırılması konusunda çalışma yapılabilir.

* Birincil önceliğimiz en çok insan hayatını etkilediği için Burdur Gölü ve Salda Gölü’dür. Birisi turizm açısından birisi de Burdur için çok önemlidir. Bir eylem planı ortaya koyulması, yetkili ve uzman kişilerce bu konunun araştırılması gerekiyor.

“BÖLGEMİZ ÇÖLLER BÖLGESİ OLARAK ANILACAK”

* Maalesef kuraklık, yer altı ve yer üstü sularımızın korunmaması sonucunda göllerimiz gittikçe çekilmekte, öngörülemez şekilde hızla kurumakta. Buna müdahale edemezsek Göller Bölgesi olarak anılan bölgemiz yakın zamanda çöller bölgesi olarak anılacak.

* Göller Bölgemiz, çöller bölgesi olmasın. Buradan açık bir çağrı yapıyoruz. Bu konuya kaynak ayıralım, biz bu konuda Jeoloji Mühendisleri Odası olarak görev almaya her zaman hazırız. Bir an önce çözüm planı üretilmesi gerekmektedir.

“SALDA GÖLÜ’NÜ DE KAYBEDECEĞİZ”

Salda Gölü’nün turizm açısından önemli olduğunu kaydeden Cevni, buradaki çekilmenin sebebini şöyle anlattı:

* Sorun havza kökenli. Sadece bir gölümüzü etkilememekle beraber, dünya çapında ses getirmiş, NASA’nın ilgisini çekmiş bir göl Salda. Kuraklıkla ilgili ciddi bir araştırma yapılmazsa yakın zamanda Salda Gölü’müzü de kaybedeceğiz. (DHA)