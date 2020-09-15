TEMA Vakfı: Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı

TEMA Vakfı, Fatsa’da 5 yıldır işletilen altın madeninin doğaya yaptığı etkileri anlatan bir video hazırladı ve sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede yüz binlerce izlenim alan videoda maden sahasının fotoğrafları aldı. Videoda Fatsalılar da doğada yaşanan değişiklikleri anlattı.

‘NEREDE TAVŞANLARIMIZ?’

“Altın madeni hakkında Fatsalıların anlatacakları var! Altın madeni sadece 5 yılda, Fatsa'da geri dönülmez kayıplara neden oldu” başlığıyla yayınlanan videoda konuşan Fatsalılar, şöyle dedi:

“Cennetin ortasında bir cehennem yaratıldı. Bu kadar ormanlar gitti, bu kadar ağaçlar gitti. Ağaçlar yıkılırken ben ağladım. Bu memlekette benim çocuklarım, benim torunlarım yarın yaşayamayacaksa, yazık olsun bizlere diyebiliyorum yani. Nerede bizim tavşanlarımız? Nerede bizim kuşlarımız kurtlarımız? Çakallarımız vardı. Ötüyordu. Nerede? Hiçbir şey yok. 20 sene sonra artık kanser olup, hastane kapılarına düştükten sonra bizi buradan kaldıracaklarsa, o zaman kaldırmasına gerek yok.”

TORUN: VATANDAŞLAR RİSK ALTINDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, madenin çevresinden 32 toprak ve 11 su örneği alındığını belirterek, “Yapılan testlerde yer kabuğundaki olması gereken kurşun değerleri, madenin çevresinde yaklaşık 5 ile 7 kat arasında daha fazla çıktı. Kızılcasu ve Erenyurt deresinin Elekçi ırmağıyla buluştuğu noktada kurşun değeri 10 kat kadar daha fazla. Arsenik değerleri de normalden 6-7 kat fazla. Çok ciddi bir çevre katliamı ve yurttaşlarımız için sağlığı açısından hayati risk ile karşı karşıyayız” dedi.

‘YAZIKLAR OLSUN’

Kadir İnanır’ın haber sunucusu olan yeğeni Mustafa Yenigün’de TEMA’nın paylaşımını alıntı yaparak, “Burası benim memleketim. Babamı ve nicesini gençliğinde yakalayan Çernobil, hayatlarında 60 yaşını görmeden hepsini mevta etti. Şimdi de bu siyanür belasını yaşayan bacım, yeğenim, dostlarım ve nicesinin ikinci baharına göz koydular. Bu kez yerli ve milli. Yazıklar olsun” diye yazdı.