TEMA’dan maden ihalesi tepkisi: Kayseri’den daha büyük bir alanı kaplıyor!

TEMA Vakfı geçtiğimiz yıl Temmuz ayından bu yana MAPEG'in ihaleye çıkardığı alanların toplamının Kayseri’den daha büyük bir alan kadar olduğunu açıkladı. TEMA Vakfı’nın açıklamasında “Madencilik faaliyetlerinden kanunlarla korunan tek bir doğa koruma alanının olmadığı ülkemizde, ihaleler, doğa, tarım ve yaşam alanlarını tehlike altına atıyor” denildi.

BİR YILDA 2 BİN 985 RUHSAT

MAPEG'in 2019 yılının Temmuz ayından bu yana 2 bin 685 noktada maden ruhsatı ihalesine çıktığına dikkat çekilen açıklamada şu görüşlere yer verildi;

* İhale alanlarının büyük bölümü korunan alan, birinci sınıf tarım alanı, büyük ova, mera ve içme suyu havzası gibi Türkiye'nin bugünü ve geleceği için canlı tür çeşitliliğinin, tarımsal üretimin ve içme suyu ihtiyacının teminatı olan alanlardan oluşuyor.

* İhale edilen bu alanlarda madencilik faaliyetlerinin başlaması halinde pek çok bölgede doğal yaşamın, insan yaşamının ve tarımsal üretimin devamlılığının mümkün olmayacak.

KANUNLA KORUNAN TEK DOĞA KORUMA ALANI YOK

TEMA Vakfı’nın açıklamasında ülkemizde madencilik faaliyetlerine karşı kanunlarla korunan tek bir doğa koruma alanı dahi bulunmadığının altı çizilerek “İhaleye çıkarılan alanların toplamı Kayseri'den daha büyük bir alanı kaplıyor. İhalelerin belli alanlarda yoğunlaşması doğal varlıklar, tarım alanları ve içme suyu havzalarıyla ilgili kaygıları artırıyor. Öyle ki tespit edilebilen rakamlara göre sadece geçen bir yılda Sivas'ta 135, Kütahya'da 106, Maraş ve Antalya'da 86, Afyon'da 69, Muğla'da 64, Elazığ ve Uşak'ta ise 56 alanda maden ihalesine çıkıldı” denilerek MAPEG’in ihalelerinin büyük bölümünü kömür ve metalik madenciliğin kapsadığı IV. Grup madencilik ruhsatlarının oluşturduğu kaydedildi.