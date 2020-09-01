Tüp bebekte ikinci deneme aşamaları…

Tüp bebek tedavisinde başarı oranı günümüzde her geçen gün daha çok artıyor. Yıllardır kullanılan ve birçok kişinin tercihi olan tüp bebek tedavisi, erkeğin sperm sayısında veya kalitesinde düşüklük, kısırlık, enfeksiyon ve tüplerde tıkanma gibi sorunlarla karşılaşan ve çocuk sahibi olamayan çiftler için umut vadediyor. Ancak bazı nedenlere bağlı olarak tüp bebek tedavisinde de başarısız sonuçlarla karşılaşılabiliyor. Birden fazla deneme şansının olduğu tüp bebek tedavisinde ikinci denemede de bazı kriterleri göz önünde bulundurmak gerekebiliyor. Peki tüp bebek tedavisi aşamaları nelerdir? İşte yanıtları…

TÜP BEBEK TEDAVİSİ NEDİR?

Tüp bebek tedavisi, normal yollarla gebe kalamayan ve gebelik şansının az olduğu çiftlere uygulanan üreme yöntemidir. Tüp bebek tedavisinde hormon ilaçları kullanılarak kadının yumurtalarının gelişmesi sağlanır ve anestezi ile yumurta toplama işlemi yapılmaktadır. Toplanan bu yumurtalar ile baba adayının spermleri ile döllenme sağlanır ve en kaliteli embiryo seçilerek annenin rahmine yerleştirilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNE KAÇ KERE MÜRACAAT EDİLEBİLİR?

Başarısız bir tüp bebek denemesinin ardından çiftler en çok bu sorunun yanıtını merak ederler. bu tedavinin uygulanmasında herhangi bir sınırlama yer almaz. Tedavi için maddi manevi kendini hazır hisseden tüm çiftler tekrar bir tüp bebek tedavisini deneyebilirler. 3 kere tedavi uygulanmasına rağmen hamilelik yaşanmadıysa bu durum tekrarlayan başarısız tüp bebek aşaması olarak nitelendirilir. Aynı zamanda ilk denemede başarısız bir sonuç ikinci deneme için yol gösterici olabilir.

TÜP BEBEK TEDAVİSİ AŞAMALARI NELERDİR?

1. YUMURTALARIN UYARILMASI

İlk adım olarak tüp bebek tedavisi ilaçları ile yumurtalıkların gelişmesini uyarması amaçlanır. Bu sayede doğurganlık arttırıcı bu ilaçlarla yumurta üretiminde artış sağlanabilir. Kadınlar her ay bir miktar yumurtalık üretir. Doğurganlık ilaçları yumurtalık sayısını arttırmak için yumurtalıkları uyarmaya yardımcı olur.

2. YUMURTALARIN TOPLANMASI

Hastaya hafif bir sakinleştirici ya da anestezi verilir, böylece yumurta alımı sırasında ağrı veya başka rahatsızlıklar hissedilmez. İşlem tüp bebek doktoru tarafından kullanılan transvajinal iğne ve ultrason yardımıyla gerçekleşerek yumurtalıklara ulaşması sağlanır. Kadından yumurta toplama işlemi yapılırken erkekten de sperm alınarak yıkama işlemlerinin ardından en iyileri seçilir.

3. DÖLLENME AŞAMASI

Erkekten alınan sperm olgun yumurtalarla birleştirilir. Yumurta ve sperm yan yana yerleştirilerek döllenme beklenir. Eğer döllenme ihtimalinin düşük olduğu saptanırsa yumurtaya sperm enjekte edilebilir.

4.EMBRİYO GELİŞİMİ

Yumurtaların spermle birleşmesi sağlandıktan sonra embriyo oluşur. Embriyonun gelişimi inkübatörlerde devam ederek gelişimlerinin takibi sağlanmaya devam eder. 5 gün boyunca sağlıklı embriyolar hücreler bölünür.

5.EMBRİYO TRANSFERİ

Kadının rahmine embriyo yerleştirilmesi genel olarak yumurta toplama ve döllenmeden 3-5 gün sonra olur. Doktor katater yardımı ile embriyoyu rahme yerleştirmesiyle meydana gelir. Rahim içine ya da uterus duvarına embriyo yerleştirilir. Bu işlem başarılı olduğu takdirde hamilelik meydana gelir.

Transferden sonra anne adayına 1-3 saat yatak istirihatı verildikten sonra taburcu edilir. Tedavinin ardından ağır kaldırmama ve sıkı egzersizlerden kaçınmaları tavsiye edilir. Beslenmeye ve sıvı tüketimine dikkat edilerek doktorun vermiş olduğu ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YAŞ FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Genellikle tüp bebek tedavisinde başarısızlık oranları anne adayının yaşına bağlı olarak değişebilir. Gebelik şansı 35 yaşından genç kadınlarda en yüksek seviyededir. Gebe kalma şansı 37 yaşından itibaren ciddi anlamda azalır ve 44 yaşlarına gelindiğinde başarı şansı da önemli ölçüde düşüş yaşanmaktadır.