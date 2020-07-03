İkinci tüp bebek denemesi ne zaman yapılır?

Tüp bebek tedavisinde son yıllarda başarı şansı günden güne artsa da bazı nedenlerden dolayı sonuç beklendiği gibi olamayabiliyor. Ancak umudunu kaybetmeyen ve ikinci bir tüp bebek denemesi için başvurmak isteyenler iki tüp bebek uygulaması arasındaki zaman farkını merak ediyor. Peki ikinci tüp bebek denemesi ne zaman yapılır? İkinci tüp bebek tedavisi için aradan ne kadar zaman geçmesi gerekir? İşte yanıtları…

Tüp bebek tedavisi üremeye yardımcı olan en başarılı tedavi yöntemidir. Gebeliğin çok zor olduğu durumlarda, hatta birer tane canlı üreme hücresine sahip kişilerde bile başarılı sonuçlar elde edilebilir. Ancak sağlıklı bir bebeğin dünyaya gelmesinde kadının yaş kriteri göz önünde bulundurulmalıdır.

Kadınların doğurganlık oranın yüksek olduğu zamanlarda başvurulan tedavide başarı oranı %60 iken ilerleyen yaşla birlikte başarı oranında düşüş yaşanabilir. 40 yaşındaki tedavi gören anne adaylarında başarı oranı %20 seyrederken 40 yaş ve üzeri anne adaylarında ciddi anlamda bir düşüş izlenebilir. Buna bağlı olarak tüp bebek tedavisinde başarı birçok faktöre bağlı iken kadının yaşı tedavide başarının seyrini belirleyen en önemli etkenler arasında yer alır.

İKİNCİ TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE BAŞARI ORANI KAÇTIR?

Embriyo transferinin ardından 12 gün sonra hamilelik testi gerçekleştirilebilir. Pozitif çıktığında beklenen hamilelik gerçekleşir ancak bazen test negatif de sonuçlanabilir. Bu durum anne ve baba adayları için yıkıcı olsa da umutsuzluğa kapılmamalıdırlar. Yapılan araştırmalara göre ilk tüp bebek tedavisi başarısızlıkla sonuçlanan çiftlerin 2. ya da 3. denemelerinde %95'e kadar başarı oranın arttığı vurgulanmaktadır.

İKİ TÜP BEBEK ARASINDAKİ ZAMAN FARKI NE KADAR OLMALI?

İlk tüp bebek denemesi başarısız sonuçlanan çiftler maddi manevi kendini hazır hissettiklerinde ikinci deneme yapılmalıdır çünkü her iki anlamda da zorlayıcı bir dönemi atlatmak kolay olmayabilir. İkinci tüp bebek tedavisinde ilk denemede başarısızlığın altında yatan nedenlere uygun bir tedavi yöntemi belirlenip ilk denemenin ardından 2-3 ay sonra ikinci tüp bebek tedavisi yapılabilir. Bu süreçte anne adayının en az 2 kere adet görmesi sonucu durum belirlenebilir. Ancak yaşı 35'in üzerinde olan kadınlarda yumurtalığın işlevindeki azalmaya bağlı olarak aradan geçen süre kısa tutulmalıdır. Bu nedenle 35 yaş üstü kadınlarda 2. tüp bebek tedavisi için süre ne kadar kısa tutulursa sonuç o kadar faydalı olabilir. Genel olarak bu süre 1 aydır ve bir kere adet görüldüğünde tüp bebek tedavisine başlanabilir.