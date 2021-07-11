Türkiye’nin Camp David’i: Okluk

ABD Başkanlarının, Washington'un 100 kilometre batısında Catoctin Dağ Parkı arazisi içinde “Camp-David'' adı verilen tatil ve dinlenme evi bulunuyor. Çok sayıda yabancı konuğa ev sahipliği yapan, uluslararası anlaşmalarla da anılan Camp-David, Maryland eyaletinin Thurmont ilçesinde yer alıyor. Türkiye'nin Camp-David'i ise Marmaris yakınlarındaki Okluk oldu. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, yaz tatilini geçirmek için Okluk Koyu'na giderdi. Özal, ABD Başkanlarının Camp-David modelini örnek alarak Basın Danışmanı Can Pulak tarafından yaptırılan 230 metrekarelik 3+1 büyüklüğündeki bu mütevazi konutta, 1990-1993 yılları arasında yaz çalışmalarını sürdürdü.

2017 YILINDA YOK EDİLDİ

Konukevi dönemin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Perez de Cuellar, Yunanistan Başbakanı Mitçotakisile, İsveç, İtalya ve Rusya Başbakanları, Norveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları gibi pek çok devlet adamını ağırladı. Özal'dan sonraki Cumhurbaşkanları Süleyman Demirel ve Abdullah Gül ise burayı hiç kullanmadı, Ahmet Necdet Sezer de bir kez gelip, toplam 70 dakika kaldıktan sonra ayrıldı. Okluk'daki o mütevazi konut, 2017 yılında yok edildi.

3+1’DEN YAZLIK SARAYA

Şimdi bu evin yerinde 640 milyon lira harcanarak 92 dönüm üzerinde kurulu ve üç ana bloktan oluşan “Cumhurbaşkanlığı Yazlık Konuk Evi'' bulunuyor. Adı Okluk ile birlikte anılan ve hemen yakınındaki Karacasöğüt'te yaşayan Özal'ın basın danışmanı Can Pulak, yeni yazlık saray için “Mevcut bina küçük olabilir, büyütülür. Ama bir doğa harikasının ortasına kocaman binalar yapılmaz, binlerce ağaç kesilmez'' diyerek eleştirilerini sıralıyor.

ABD başkanları burada tatil yapıyor

“Thurmont Deniz Destek Tesisi'' olarak kurulan ve doğal güzellikler nedeniyle ABD Başkanlarının tatil evine dönüşen bölgeye ABD eski Başkanı Eisenhower, torunundan esinlenerek Camp-David adını verdi. 1942 yılından bu yana tüm ABD başkanları özellikle haftasonu ve yaz tatillerini burada geçiriyor. Yeni adı “Hayal ülkesi'' anlamında “Shangri-La'' olsa da, herkes Camp-David olarak anmaya devam ediyor.

Okluk Koyu'nu ilk keşfeden Sadun Boro oldu

Korunaklı ve doğa harikası bir yer olan Okluk Koyu, adını Turgut Özal ile duyurdu ama orayı ilk keşfeden aslında ünlü denizci Sadun Boro oldu. Boro, Gökova Körfezi'nde Alman asıllı eşi Oda ile kedisi Miço'ya ve 10,5 metrelik teknesi Kısmet'e, korunaklı bir liman ararken, beklentilerine en uygun yer olarak Okluk'u seçmişti. Ziyaretine gelmek isteyen dostlarına da adresini “Okluk Koyu'nda Kısmet… Baştan şamandırasına bağlı, kıçtan 8 numaralı çam ağacı'' diye verirdi. Denizciler altı yıl önce hayata veda eden ünlü denizci Sadun Boro'ya saygıdan dolayı, teknelerini hiçbir zaman 8 numaralı çam ağacına bağlamadılar ve bu geleneği de halen sürdürüyorlar. Ünlü denizci ayrıca Okluk Koyu'nun ortasına Denizkızı heykeli yapılmasını sağlamıştır.

“ÖZAL OKLUK'TA LÜKS VE İHTİŞAM İSTEMEDİ''

Turgut Özal için Okluk'taki mütevazı evi yaptıran danışmanı Can Pulak, “Aşçı, garson yoktu.

Yemekleri Semra hanım yapardı. Şimdi o mütevazi ev yok” diyerek HaftaSonu'na o günleri anlattı.

Okluk'u keşfeden ve Turgut Özal için 3-1 büyüklüğünde 230 metrekare evi yaptıran danışmanı Can Pulak HaftaSonu'na o dönemde yaşananları dile getirdi. Pulak, “Biz Okluk'u tek bir dal kesmeden Vakıflar Bankası'nın reklam parası ile ve cüzi bir paraya yaptırdık. Özal, burada mutluydu, bahçeye sebze eker, tavukların altından yumurtayı kendisi alırdı. Okluk'ta lüks ve ihtişam istemedi'' dedi. Pulak, Okluk'un Özal ile başlayan tarihini şöyle anlattı:

NASIL KEŞFEDİLDİ?

“Rahmetli Özal başbakanken, Maliye Bakanı Lütfullah Kayalar'ın kayınpederinin teknesiyle Okluk'taki bir restorana yanaşmış, orman içinde gezmiştik. Orada bir kulübe gördük. Özal ‘Bu kulübedeki bekçi bizden daha şanslı, cennet gibi yerde yaşıyor' dedi. Orası Devlet İstatistik Enstütüsü'nün kamp alanıydı ve boş duruyordu. O dönemde Özal'ın dinlenebileceği bir yer yoktu. Bazen Antalya Simena Tatil köyüne giderdi. Florya ve Tarabya köşkü tadilat istiyordu. Otellerde ağırlanmamız mahzurluydu. Özal'a Okluk'ta, ABD başkanlarının kaldığı Camp David benzeri mütevazi, orman içinde bir ev yapmamızı önerdim. Teklifi beğendi ama projeye sarfedecek paramız olmadığını söyledi.”

ÜCRETSİZ HALLETTİK

“Devlet İstatistik Enstitüsü Genel Müdürü ile görüştüm. Kamp yerini Maliye'ye devrettiler biz de onlara Mersin Erdemli'de bir kamp alanı tahsis ettik. Okluk'taki o kulübenin yerine tek bir dal kesmeden, 3 oda bir salon tek katlı bir ev yapıldı, önüne balkon eklendi. Bir kameriye ile sahile de iskele yapıldı. Cüzzi masrafları Vakıflar Bankası Genel Müdürü İsmet Alver, reklam fonundan karşıladı. Özal korumalar ve danışmanlar için yeni bina yaptırmadı, Adapazarı'ndaki bir firma içinde mutfak-tuvalet-yatak olan 6 karavan gönderdi. Danışman ve korumalar bu karavanlarda kalırdık. Mütevazi evi 4 ayda tamamladık.”

YUMURTA TOPLARDI

“Özal burayı çok sevdi, arka bahçeye ektiğimiz sebzeleri eliyle toplar, tavukların altından yumurtayı kendisi alırdı. Koylarda yüzerek, tekneleri dolaşıp turistlerle sohbet ederdi. Bursa'dan getirttiğim Kangal köpeklerini ve bir arkadaşımın bana hediye ettiği Cabbar adlı papağanı da çok sevdi. Özal burada 17 yabancı devlet adamını ağırladı. Lüks ve ihtişam istemedi, aşçı garson yoktu. Yemekleri Semra hanım yapardı. Devletin itibarını lüksle, ihtişamla değil, yaptığı reformlarla sağladı. Şimdi o mütevazi ev yok, yerinde yazlık saray var.”