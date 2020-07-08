Tuz Gölü’nde gün batımı

Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye’nin tuz ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Gölün Aksaray- Ankara sınırlarındaki bölümü ise yerli ve yabancı turistlere ziyaret olanağı sağlıyor. Ziyaretçiler, gölün sığ olması nedeniyle çıplak ayakla suya girebiliyor. Gün batımında ise göl, doğal fotoğraf stüdyosu haline dönüşüyor. Ziyaretçiler, o anları fotoğraflayarak ölümsüzleştiriyor. Gün batımının tonları renkli görüntüler oluşturuyor.(DHA)

