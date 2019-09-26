Ünlü isimlerden araçta sigara içme yasağına tepki

Aracında sigara içene 153 TL ceza kesilmesi sosyal medyanın gündeminde. Yasağın başlaması ile birlikte 37 bini aşkın personel ile yapılan uygulamada 5 bin 63 sürücüye sigara cezası kesildi. Yurt genelinde birçok sürücü söz konusu yasaktan haberdar olmadıklarını, kesilen cezalarla mağdur olduklarını söylüyor. Sosyal medyada ise konu trend topic’lere girdi. Sanatçılar da konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi. Ağırlıklı olarak özel araçta sigara içiminin yasaklanmasına tepki gösterildi. İşte, o tepkiler: