Ünlü İtalyan şarkıcı Raffaella Carra hayatını kaybetti

Gerçek adı Raffaella Pelloni olan şarkıcı, 1970’li yıllarda sıra dışı dansları, kostümleri ve cesur şarkı sözleriyle Katolik İtalya’da devrim etkisi yaratarak adını duyurdu.

Kariyeri boyunca 25 stüdyo albümü yapan Carra, Do It, Do It Again ve Tuca Tuca şarkılarıyla büyük üne kavuştu. Carra’nın son albümü 2018 yılında Ogni volta che è Natale ismiyle müzikseverlerle buluştu.

Kariyerine aktris olarak başlayan Carra, 1960’lı yıllarda pek çok filmde de rol aldı. İkinci Dünya Savaşı dönemini konu alan Von Ryan’s Express filminde Frank Sinatra ve Trevor Howard gibi isimlere eşlik etti. Sinema kariyerinde istediği başarıyı bulamayan Carra, daha sonra şarkıcılığa yöneldi.