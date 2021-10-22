Van Gölü’nün şekli değişiyor

Yağışların azalması ve sıcaklığa bağlı buharlaşmanın artmasıyla birlikte Van Gölü'nde ciddi çekilmeler yaşandı.

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Dünyanın en büyük sodalı gölü Van Gölü kuraklığa bağlı olarak her geçen gün küçülüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, küresel ısınma ile artık dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından yağışların azaldığını, göllerin çekildiği ile ilgili haberler aldıklarını söyledi. Ekim ayında, yağışların başlaması gerektiğini fakat geçmiş yıllara oranla havzanın yağış almadığını belirtti.

UYDUDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Van Gölü’ndeki çekilmenin uydu görüntülerine de yansıdığını belirten Dr. Akkuş, şunları söyledi:

* Van Gölü’nün 2019 ile 2021 tarihleri arasındaki görüntülerde büyük farklılıklar mevcut. Adeta gölün şekli kısmen değişiyor gibi. 2019 yılında su altında olan yerlerin, bugün hepsinin karaya çıktığına şahitlik ediyoruz.





* Van Gölü’nde kuraklığın etkisiyle beraber derinliğin az olduğu büyük alanları uydudan çok rahatlıkla görebiliyoruz. Özellikle Erciş Körfezi en hassas bölgelerden birini oluşturuyor. Çünkü bu bölgede derinlik çok az ve en ufak bir çekilmede bir anda kilometrelerce alanın karaya çıktığını görüyoruz.

* Özellikle Zilan Çayı bölgesinde Çelebibağ ve Kasımbağ tarafından 10 kilometrekarelik çekilme söz konusu. Yine gölün kuzey tarafı Muradiye tarafına gittiğimiz zaman da buralarda büyük alanların karaya çıktığını görüyoruz.

“İNCİ KEFALLERİ İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYOR”

Dr. Akkuş, çekilmenin aynı zamanda dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri için de tehlike yarattığını vurguladı:

* Van Gölü’nde yaşayan inci kefalleri üreme dönemlerinde her yıl akarsulara göç ediyor. Ve şu an karaya çıkmış olan noktalarda inci kefalleri üreme dönemlerinde iki hafta kadar bekliyor. Adeta inci kefalleri için uygun bekleme alanları karaya çıkmış oluyor. Umarım, yağmur ve kar yağışları ile tekrardan göl seviyesi yükselir. Ve önümüzdeki nisan ayında başlayacak üreme göçünde bu alanlar tekrar su altında kalır. (DHA)

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