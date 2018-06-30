Ve Survivor’da final günü! Survivor’da finale kimler kaldı, kimler elendi?

Survivor'a yarı finalde veda ederken, finale kalacak 4 isimde belli oldu. Survivor'da dün gece Turabi, Adem, Nagihan ve Damla arasında halk oylamasına gidildi. Hilmi Cem ve Anıl daha önce yarı final için oynanan oyunlardan galip gelerek yarı finale isimlerini yazdırmışlardı. Merakla beklenen Survivor yarı final heyecanı yaşandı ve Survivor’da finale kim kaldı sorusu yanıt buldu...

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Hilmicem ve Anıl’ın dörtlü finale katılmaya hak kazanmasının ardından Survivor’da dün gece Turabi, Adem, Nagihan ve Damla arasında SMS oylaması yapıldı. Survivor yarışmasında artık final heyecanı yaşanacak. Dün akşam yapılan elemenin ardından sürpriz isimler Survivor’a yarı finalde veda etti. En az SMS oyunu alan Damla ve Turabi Survivor’dan elendi. Böylece son dörde kalan Anıl ile Hilmi Cem’in yanına Adem ve Nagihan oldu.

FİNAL HEYECANI BU GECE YAŞANACAK

Survivor’da bu akşam gerçekleşen eleme gecesiyle 2 yarışmacı daha Hilmicem ve Anıl’ın yanında final koltuğuna oturdu ve iki isim Survivor’da şampiyonluk hayallerine veda etti. Gerçekleşen eleme gecesiyle birlikte finale kalan dört isim belli oldu. Survivor’da büyük final cumartesi akşamı gerçekleşecek olan canlı yayınla birlikte belli olacak.

GELECEK SENENİN İLK İSMİ BELLİ OLDU

YARI FİNALDE DE HEYECAN DORUKTAYDI

Yarışmacıların kıran kırana mücadele ettiği ilk yarı final oyununda herkesin 4 hakkı vardı. Damla, Anıl, Adem yarı finale veda etti. Nagihan ve Hilmi Cem’in heyecanlı geçen mücadelesini Hilmi Cem kazandı ve yarı finale çıkmaya hak kazandı. Nefes kesen ikinci yarı final oyununda herkesin 5 hakkı vardı. Damla ve Adem yarı finale veda etti. Nagihan ve Anıl arasında geçen heyecanlı mücadeleyi Anıl kazandı ve yarı finale çıkmaya hak kazandı.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor dörtlü finale çıkmak için yarışan Turabi, Adem, Damla ve Nagihan arasıda yapılan halk oylaması sonucunda adaya veda eden iki isim Turabi ve Damla oldu. Böylelikle Turabi ve Damla dörtlü finale katılma şansını kaybetti ve yarışmaya veda etti.