Zambak yağı faydaları nelerdir? Zambak yağı neye iyi geliyor?

Zambak tüm dünyada yetişen zambakgiller ailesine ait soğanlı bir çiçektir. Zambak çiçeğinden elde edilen esansiyel yağı da, birçok sağlık sorununu iyileştirici özelliğiyle bitkisel yağlar arasında önemli bir yere sahiptir. Kozmetik sanayinde krem, losyon ve cilt temizleme ürünlerinde de sıklıkla kullanılan zambak yağının faydaları nelerdir? Zambak yağı neye iyi geliyor? Merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Linalol, vanilin, terpineol, feniletil alkol, palmitik asit, sinnamik asit ve benzoik asit bakımından zengin olan zambak yağı; cildin doğal parlaklığını artırmak için pigment lekelerinin görünümünü iyileştirmenin yanı sıra doku oksijenasyonunu ve mikrosirkülasyonunu arttırır. Ayrıca, diş ağrısına ve kadınlarda adet sancılarının hafifletilmesine kadar pek çok faydası bulunmaktadır. Şimdi, zambak yağının faydaları nelerdir? Zambak yağı neye iyi geliyor? Gelin daha yakından öğrenelim.

ZAMBAK YAĞI HAKKINDA KISA BİLGİLER

– Zambak tüm dünyada yetişen hoş kokulu güzel bir bitkidir. Zambak bitkisi uzun ve iri çiçeklere sahiptir.

– Mevsimlik bir bitki olan zambak, soğanıyla ürer. Bazı soğanlı türleri yenilebilen zambak genelde bahçe ve süs bitkisi olarak yetiştirilir.

– Birçok renkte zambak bulunur. Genellikle beyaz renktedir, az miktarda bulunan kırmızı zambaklar dağlık yerlerde yetişir. Ülkemizde bilinen Trabzon zambağı ise Doğu Karadeniz'de yetişir.

– Zambak, Antik Yunanistan’daki düğün törenlerinde gelin, saflığı ve bolluğu simgeleyen zambak ve buğday tacı takardı.

– Zambak yağı, zamanında taze olarak toplanan zambaklardan soğuk sıkım yöntemiyle elde edilir.

– Zambağa tıbbi değerini vermesinde önemli bir rol oynayan linalol, vanilin, terpineol, feniletil alkol, palmitik asit, sinnamik asit ve benzoik asit bakımından zengindir.

ZAMBAK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

* Ağrıları hafifletir.

* Cildi nemlendirir.

* Akne ve sivilce oluşumunu engeller.

* Ciltteki renk farklılığını azaltarak cilt tonunu dengeler.

* Güneş lekelerine karşı etkilidir.

* Kan dolaşımını hızlandırır.

* Besinlerin kolayca emilmesini sağlar.

* Vücudu toksik maddelerden arındırır.

* Kadınlarda regl sancılarına iyi gelir.

* Hamilelik sırasında oluşan çatlakların ve sarkmaların azaltılmasına yardımcı olur.

* Selülit tedavisinde etkilidir.

* Yaşlanmaya bağlı kırışıklıkların azaltılmasını sağlar.

* El ve ayaklarda oluşan nasırı yok eder.

* Tırnakları güçlendirerek kırılmalarını önler.

* Öksürük ve bronşite karşı fayda sağlar.

* Dişlerde meydana gelen iltihaplanmayı ve ağrıyı azaltır.

* Safra ve balgam söktürmeye yardım eder.

* Kaşlara sürüldüğünde hızlıca uzamasını sağlar.

* Antioksidan özelliği sayesinde kas ağrılarını azaltır.

* Sindirim sistemini destekler.

* Kaygıyı azaltır.

* Saçların kırılmasını engeller.

* Aromaterapik etkisi sayesinde uyku düzenini sağlar.

* Stres ve depresyonun etkilerini azaltır.