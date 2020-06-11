Tütsü ya da buhur isimleri ile de bilinen sığla yağı, çok uzun yıllardır kutsal ve tıbbi amaçlar için kullanılmaktadır. Mısır Medeniyeti’nde mumyalama amacıyla kullanılan, daha sonra sağlık yararları keşfedilen sığla yağı nedir? Sığla yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Uçucu yağların kralı olarak bilinen sığla yağı, geleneksel tıpta, yüzyıllardır bronşit ve astımı tedavi etmek için kullanılmıştır. Bazı kanser türleri ile savaşmaya da yardımcı olan sığla yağı, bugün, esas olarak aromaterapide zihni rahatlatmak, enerjiyi arttırmak ve cildi yaşlanmaya karşı korumak için kullanılmaktadır. Peki, sığla yağı nedir? Sığla yağının sağlığımıza faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

SIĞLA YAĞI NEDİR?

Mersin ve Muğla civarında yetişen, bilimsel adı Boswellia olan ve 300 yıla kadar yaşayan ağacın gövdesinden çeşitli tekniklerle elde edilen balzamın kaynatılması ve preslenmesiyle elde edilen yağdır. Antik dönemlerde, Kleopatra'nın sağlık iksiri olarak da bilinmektedir. O dönemlerde de tıp alanında kullanıldığına dair bilgiler vardır.

SIĞLA YAĞININ BAŞLICA FAYDALARI

– Antiseptik özelliği nedeniyle yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.

– Başta ülser, gastrit ve reflü gibi mide ya da bağırsak rahatsızlıklarının iyileştirilmesinde yardımcıdır.

– Sindirimi kolaylaştırır.

– Crohn hastalığı ve ülseratif kolit semptomlarını azaltmada etkilidir.

– Meme ve pankreas kanserine karşı korunmaya yardımcı olur. Kanser hücrelerinin yayılmasını önleyebilir.

– Osteoartrit ve romatoid artritin neden olduğu eklem iltihabını azaltmaya yardımcıdır.

– Sakinleştirici ve rahatlatıcı kokusunun solunum sistemini güçlendirdiğine ve canlandırdığına inanılmaktadır.

– Kaygı duygularını azaltır.

– Bağışıklık sistemini uyarır.

– Cildi yumuşatır, elastikiyetini artırır.

– Yaşlanma belirtilerini azaltır.

– Ciltteki koyu lekelerin tonunu açarak, yok olmasını sağlar.

– Antioksidan, antienflamatuar ve mantar önleyici özellikleri vardır.

– Vücuttan enfeksiyonu temizler.

– Üst solunum yolu hastalıklarının tedavisinde yardımcıdır.

– Hemoroid (basur) tedavisinde etkilidir.

– Ağız kokusunu, diş ağrılarını, çürükleri ve ağız yaralarını önlemeye yardımcı olabilir.

– Zararlı mikrop ve bakterileri öldürür.