Aspir yağı insanlığın en eski ürünlerinden biridir. İlk kullanımı 4000 yıl öncesine; eski Mısır’a kadar uzanmaktadır. Hindistan şu anda dünya çapında en büyük aspir yağı üreticisi. Geleneksel Çin tıbbında ise aspir yaprakları, kan dolaşımını teşvik etmek, balgamı azaltmak ve kırıkları iyileştirmek için kullanılıyordu. Yapılan araştırmalar aspir yağının özellikle kan şekeri, kolesterol ve cilt iltihabı gibi sağlık sorunlarında faydaları olduğunu düşündürmektedir. Peki, aspir yağı nedir? Aspir yağının faydaları nelerdir? Bilinmesi gerekenler haberimizde...

Omega 3 ve 6 yağları, kalsiyum, fosfor, demir, B1, B2, B3 ve E vitaminleri, antioksidanlar, antiseptikler açısından oldukça zengin olan ve son dönemlerde zayıflamak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği aspir yağı hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Aspir yağı nedir? Aspir yağının faydaları nelerdir? İşte cevapları…

ASPİR YAĞI NEDİR?

Aspir yağı, aspir bitkisinin tohumlarından elde edilen popüler bir yemeklik yağdır. Aspir tohumu yağı, tatsız ve renksizdir ve ayçiçek yağına benzer. Aspir bitkisi ( Carthamus tinctorius ) parlak sarı ve turuncu çiçekleri ile bilinir. Saf aspir yağı bitkinin tohumlarından yapılır ve ticari olarak yetiştirilmektedir. Bitkiler 30 ila 150 cm uzunluğunda, çiçekli olurlar. Çiçekleri sarı, turuncu veya kırmızı olabilmektedir ve uzun ömürlüdür. Parlak turuncu çiçekleri binlerce yıldır boya ve safran yerine kullanılır. Her dal, genellikle çiçek başlarında 15 ila 20 tohum içeren 1-5 arası değişen sayıda çiçekten oluşmaktadır. Aspir mevsimlik yağmur alan kurak coğrafyalara özgü bir bitkidir. Bu bitkiden elde edilen yağ, doymamış yağlar açısından zengin bir kaynaktır.

ASPİR YAĞININ BAŞLICA FAYDALARI

* Kötü kolesterolü düşürür.

* Enflamasyonla savaşır.

* Vücutta enfeksiyon, iltihap oluşumunu, mikrobik rahatsızlıkları önler.

* Kalp krizi ve felce neden olan kan pıhtılarını önler.

* Ateroskleroz, felç ve kalp krizi riskini azaltır.

* Kan şekeri seviyelerini korur.

* Bağışıklık sistemini güçlendirir.

* Regl ağrılarını hafifletebilir.

* Balgam söktürücüdür.

* Antienflamatuar etkileri, sivilce ve akne lekelerinin tedavisinde yardımcı olabilir.

* Migren ağrısını rahatlatır.

* Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımına yardımcı olur.

* Göğüs tıkanıklığını gidermede faydalıdır.

* İçeriğindeki yüksek linoleik asit, cildinizin kalitesini ve görünümünü güzelleştirebilir.

* Saç dökülmesinin önüne geçer. Saçları parlak ve canlı tutar.

* Yaz aylarında güneş kremi olarak tercih edilebilir.