Avrupalı turistlerin tatil rotasında büyük bir değişim yaşanıyor. Hollandalı tatilciler, bu yıl rotalarını yeniden güvenli liman olarak gördükleri Türkiye’ye çevirdi. Sektör temsilcilerine göre bu ilginin arkasında iki ana sebep var: Güven ve Bütçe.

Özellikle 4 kişilik aile tatillerinde Türkiye, Avrupa’daki diğer seçeneklere göre çok daha ekonomik bir tatil imkanı sunuyor. Hollandalı turistler, fiyat-performans dengesinde Türkiye’nin sunduğu konforu ön planda tutuyor.

PAKET TURAR REVAÇTA

Bireysel planlar yerini organize paket turlara bıraktı. Tatilciler, her şeyin profesyonelce planlandığı ve tur operatörlerinin güvencesinde olan seyahatleri daha çok tercih etmeye başladı.

ASYA ROTALARI GERİDE KALDI

Uçuş rotalarındaki değişimler ve artan maliyetler nedeniyle Asya seyahatleri zorlaşırken; Türkiye, ulaşım kolaylığıyla bu açığı kapatan en güçlü alternatif oldu. Listenin üst sıralarında Türkiye ile birlikte İspanya, Yunanistan ve İtalya gibi klasik rotalar da yer alıyor.