UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu ilk maçında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Çekya'nın Hradec Kralove takımında teknik direktör David Horejs, İstanbul'daki rövanş için avantajlı bir skor almak istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı FINEP Arena'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Horejs, Beşiktaş'ın çok iyi oyuncuları olduğunu belirterek, "Avrupa kupalarında devasa bir deneyime sahip olan, gerçekten harika oyuncuları bulunan bir rakip. Ancak biz burada sadece rakibe hayranlık duymak istemiyoruz. Mümkün olan en iyi performansı sergilemek ve rövanş için en iyi avantajı elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlıların Çekyalı eski futbolcusu Tomas Sivok'la görüştüklerini söyleyen Horejs, "Aslında Lyon ile oynadıkları maçtan önce konuşmuştuk. Tomas, Beşiktaş'ın gerçekten büyük bir kulüp simgesi, orada altı yıl oynadı, kaptanlık da yaptı. Kulübü çok seviyor ve eğer yarın buraya gelirse maçın bir parçası olacak." ifadelerini kullandı.

Hradec Kralove şehri için olağanüstü bir akşam olacağını aktaran Horejs, "Baskı bu işin doğasında var çünkü Hradec için olağanüstü bir akşam olacak. Böyle bir rakip geldiğinde, böyle bir maç oynadığımızda stadın tamamen dolu olması beklenen bir şey, bunu hepimiz biliyoruz. Bunu bir yük olarak değil, emeğimizin karşılığı, bir ödül olarak görüyoruz. Tromsö maçında da kafamız böyleydi ve inanıyorum ki yarın cesur, öz güvenli bir performans ortaya koyacağız ve rövanş için elimizden gelen en iyi pozisyonu oluşturacağız. Kendimizden beklediğimiz şey tam olarak bu." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş eşleşmesinde istedikleri sonuçları almayı hedeflediklerini dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti: "Tromsö'yü elemiş ve böyle bir maçı söke söke almış olmamız bizim için olağanüstü bir durum. Biz o maçı hak ettik. Hak ederek tur atladık. Oyuncularla konuşurken ve hazırlık yaparken, takımı doğrudan Beşiktaş'a hazırlıyor olduğumuz konusunda birkaç kez gülüştük. Benim için de bu çok özel bir şey ama oyunculara da söylüyorum, biz buraya tadını çıkarmaya gitmiyoruz. Bu işin altından kalkmak istiyoruz. Durum bu, umarım stattaki taraftarlar bunun tadını çıkarır. Biz de elimizden gelen en iyi performansı sergilemek için her şeyi yapacağız."

Horejs, Tomas Petrasek ve Adam Vlkanova'nın sakatlıkları nedeniyle maçta forma giyemeyeceğini sözlerine ekledi.

DARIDA: 'DURDURABİLECEK GÜÇTEYİZ'

Çekya ekibinin takım kaptanı Vladimir Darida ise "Bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizim için önemli bir maç. Umarım iyi bir performans gösterebiliriz." dedi.

Darida, "Beşiktaş, çok iyi bir takım. Ama onları durdurabilecek kadar güçlü bir takımız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa kupalarında takımının geleceği hakkında ise 35 yaşındaki futbolcu, "Şu an için sadece Beşiktaş maçına odaklanmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Darida, "Çok özel bir maç olacak. Beşiktaş gibi büyük bir rakibe karşı ekstra bir motivasyonumuz var." dedi.