Yeni sezonda İngiltere Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında medya mensuplarıyla buluştu. Bir otelde düzenlenen basın toplantısına Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, teknik direktör Sergej Jakirovic ve futbolcular Oli McBurnie ve Lewie Coyle katıldı.

Ilıcalı, Hull City'de yaptıklarının Türkiye için bir model oluşturması gibi hedefi olmadığı kaydederek, "Böyle bir misyon hissetmiyorum. Kendimi futbol için inanılmaz bir pozisyonda konumlandırmıyorum. 'Ben böyle bir şey yaptım, bunu Türkiye'de uygulayalım' diyemem. Benim yaptığımı yapın başarılı olursunuz demiyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DEN TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUM

Türkiye'den transfer yapmayı düşünmediğini aktaran Acun Ilıcalı, "Türkiye Ligi'nin yüzde 90'ına kapalıyız. Türkiye'deki maaşların çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Dört büyükler 5-6-7 milyon gibi seviyelere çıktı. Premier Lig için geçerli olan rakamlar değil bunlar. 6 milyon alan oyuncu sezonda 25-30 gol atan bir oyuncudur. O yüzden Türkiye bizim için cazip değil. Türkiye, Arabistan öncesi bir pozisyon aldı. 26 yaş üstü oyuncular için güzel bir alternatif oldu. Bizim Premier Lig'deki odağımız 22-23 yaş grubu. Bunların potansiyelleri bize gelmek istiyor. Bunların birçoğu Türkiye'ye gelmiyor. Belli bir yıldan sonra daha çok kazanmak isterlerse Türkiye'ye geliyorlar." diye konuştu.

NEGATİFLİKLERDEN BİTTİM

Geçen sezon herkesin kendilerinin Champions Lig'den düşeceğini beklediğini anlatan Ilıcalı, Türkiye'de negatif havanın çok yoğun olduğunu aktararak "Herkes kazandığımız parayı konuşuyor. 300 milyon avroya yakın para alacağız ama rakiplerimiz 1 milyar avro alacak. 7x24 çalışıyoruz. Geleceği bilemeyiz ama geçen sene Championship'ten kim düşer diye sorulduğunda 10 yorumcunun 9'u bizi düşecek takım olarak açıkladı. Bu sefer belki bu rakam 10'da 10. Geçen sene düşeceğimizi düşünüyorlardı Premier Lig'e çıktık. Bu sene de Premier Lig'den düşeceğimizi düşünüyorlar, belki bu sene üst sıra takımı oluruz. Biz güçlü bir aileyiz. İlk günden beri iyi bir aile olmak istedim. İyi bir aile olmak güzel insanlarla olacak bir şey. Önce doğru isimleri seçeceksin, bizim başarımızın sırrı bu. Benim yeteneğim insandan anlamam. Güzel insanları bir araya getirip başlarına güzel bir hoca getirdik. Soyunma odasında sorun istemiyoruz. Türkiye'deki negatifliklerden bittim. Buradan çıkınca havasız ortamdan çıkmış gibi oldum. Futbolumuz o durumda. O karamsar ve negatif ortamın değişmesi umarım mümkün olur. Allah'tan artık orada değilim. O karamsar ortamın değişmesi inşallah mümkün olur da biz de bir gün ülkemizdeki futbol ortamıyla ilgili daha pozitif konuşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNEMLİ BİR YETENEĞİN PEŞİNDEYİZ

Hull City taraftarlarına heyecan verici bir sürpriz yapacaklarını aktaran Ilıcalı şunları kaydetti: "Transferde teknik direktörümüzün felsefesine göre hareket ediyoruz. Ciddi bir analiz ve transfer ekibimiz var. İlk önce hocamızla toplantı yapıp istediği oyuncu profilini tespit edip sonra taarruza başlıyoruz. Bu aslında Premier Lig'e çıktığımız gün başlayan bir taarruz. Hayalimizdeki oyuncuların yüzde 80'inin getireceğimizi düşünüyorum. Toplam 16 oyuncu getireceğiz. Eğer başarırsak hayalimizdeki kadroyu kuracağız. Çok önemli bir yeteneğin peşindeyiz. Ülkesini söylemeyim ama başarabilirsek çok enteresan bir oyuncuyu getirmek istiyoruz. Hocamız her zaman 'yıldız olan takımdır' der. Çok doğru bir felsefe olduğunu düşünüyorum. Farkı oluşturan ise oyuncudur. Takımın ruhuna uygun oyuncu da getirmek istiyoruz. Yakın zamanda bir sürpriz yapacağız. Bu isim bana heyecan verdi."

EREN MERT AÇIKLAMASI

Trabzonspor'un eski scout şefi Eren Mert'le çalışacaklarını anlatan Acun Ilıcalı, "Kendisi aklımızda yoktu. Ayrıldığını basından öğrendim. Sonra kendisiyle temas kurdum. Avrupa'da yaşamak istediğini söyledi. Futbola gönül veren bir Türk gencinin Avrupa'da başarılı olmak istemesi benim için önemli. Sıcak baktığımız bir isim diyebiliriz." dedi.

TRANSFER İSTANBUL’A GELİYOR

Yunan kaleci Konstantinos Colakis'i takıma kazandıracaklarını aktaran Acun Ilıcalı, "Hocamız büyük tavır gösteriyor. Lige çok fazla bir süre kalmadı. Önümüzdeki hafta bizim açımızdan oyuncuların geleceği bir hafta olacak. 5-6 oyuncuyu hemen getirmek istiyoruz. Hocamıza sürpriz yapmak için bu akşam Konstantinos Colakis'i İstanbul'a getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

PREMİER LİG ŞAMPİYONLUĞU HAYALİ

Premier Lig şampiyonluğu hayali olup olmadığı ile ilgili bir soruya Acun Ilıcalı, "Hayat hikayemde en yukarıyı hayal ederek başarılı olmadım. Bütün hayat hikayem merdivenleri tek tek çıkmak. Hiçbir zaman en yukarıyı hayal etmedim. Muhabirken müdür olmayı istiyordum. Hep bir adım sonrasını hayal ettim. Bu takımı alınca ilk hedefim 10'da bitirmekti, sonra Premier Lig'e çıkmaktı. Şimdi ligde kalmak. Ligde kalırsak ilk 10, sonra da Avrupa'ya gitmek hedef olacak. Gittiğimiz yolun en uzağında duran hayal Premier Lig şampiyonluğu. Bu sene ligde kalırsak Brighton, Brentford gibi olabiliriz." diye cevap verdi.

Yapacakları 16 transferin profillerinden bahseden Ilıcalı şunları aktardı: "16 oyuncunun ilk 11 oyuncusu olması gerekiyor. Hep beraber gelmeleri zor bir durum. Genç ve yüksek potansiyelli bir genç grup getireceğiz. Daha sonra genç ve kendini kabul ettirmiş ikinci bir grup getireceğiz. Tecrübeli ve Premier Lig'de kendisini kabul ettirmiş bir grup getireceğiz. Yine kendisini kabul ettirmiş ancak kendisini tekrar göstermek isteyen bir grup daha getireceğiz. Mendy'i getirmek istiyoruz. Çok çok büyük bir potansiyel olarak gözüküyor. Kalecimiz 23 yaşında, çok yüksek potansiyel. Az ödeyerek çok önemli yetenekleri getireceğiz. Araya da bir tane dünya yıldızı koyarak transferi tamamlamak istiyoruz."