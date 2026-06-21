Galatasaray yeni sezon planlaması doğrultusunda harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, yeni yabancı kuralı sonrası bazı isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. TRT Spor’un haberine göre sarı kırmızılı yönetim, sezon öncesi yeni yabancı kuralının değişeceğini düşünse de bir yandan da kuralın uygulanma ihtimali için planlama yapmaya çalışıyor.

Yönetim, devre arasında kiralanan Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile vedalaştı. Kiralıktan dönen Zaniolo ile yollar ayrılırken, Frankowski, Jelert, Nelsson’a da kendilerine kulüp bulma talimatı verildi.

ICARDİ İLE AYRILIK YOLU GÖZÜKTÜ

Mauro Icardi ile olan sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlıklar nedeniyle oyuncu ile iplerin kopma noktasına geldiği bilgisi edinildi. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli golcüye 1 yıllık sözleşme önermişti. Ancak Arjantinli yıldız oynama garantisi istediği için görüşmeler tıkanmıştı.