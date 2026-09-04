Galatasaray'da sergilediği performans, attığı kritik goller ve kazandığı şampiyonluklarla sarı-kırmızılı camianın unutulmazları arasına giren Mauro Icardi, ayrılığın ardından kariyerinde belirsiz bir döneme girdi. Yaşadığı ağır sakatlık sonrası eski ritmini yakalamakta zorlanan Arjantinli golcü, Victor Osimhen'in takıma katılmasıyla hücum hattında ikinci plana geriledi. Sezon bitiminde sarı-kırmızılı kulüple yeni sözleşme imzalamayan 33 yaşındaki tecrübeli forvet kulüpsüz kaldı.

İNDİRİM ÖNERİSİNE RET

Sarı-kırmızılı yönetimin, taraftarların Icardi'ye duyduğu özel sevgi nedeniyle oyuncuya maaşında yüzde 50 indirime gitmesini içeren yeni bir sözleşme teklif ettiği, ancak Tangocu yıldızın bu şartları kabul etmediği öğrenildi. Avrupa'da transfer pencerelerinin kapanmasına karşın majör liglerden beklediği düzeyde teklifler alamayan Arjantinli futbolcu, henüz hiçbir kulüple anlaşma sağlayamadı.

MENAJERİNDEN 'EMEKLİLİK' AÇIKLAMASI

Kulüpsüz kalmasının ardından yıldız futbolcunun kariyerini noktalayabileceği yönünde çıkan spekülasyonlara oyuncunun avukatı ve menajeri El Pino yanıt verdi. Emeklilik iddialarını kesin bir dille yalanlayan El Pino, "Icardi için en doğru projeyi bulmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanarak yıldız oyuncunun yeşil sahalarda kalmaya kararlı olduğunu vurguladı.

YENİ ROTASI BU ÜLKELERDEN BİRİ OLABİLİR

Avrupa'nın önde gelen liglerinde aradığı ilgiyi bulamayan Icardi'nin kariyerine Amerika (MLS), Suudi Arabistan veya Meksika liglerinden gelecek olası teklifler doğrultusunda yön vermesi bekleniyor.Öte yandan Galatasaray kulübünün Arjantinli yıldız için İstanbul'da özel bir veda organizasyonu düzenlemek istediği, ancak Icardi'nin sarı-kırmızılı idarecilerden gelen bu davete henüz herhangi bir geri dönüş yapmadığı kaydedildi.