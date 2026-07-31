Beşiktaşlı taraftarların uzun süre beklediği ve siyah beyazlı yönetimin pazarlık masasına oturduğu Mohamed Salah transferi netlik kazanıyor. Beşiktaş'ın oyuncuyu ikna ettiği süreçte, Salah'ın menajeri Ramy Abbas'ın talepleri nedeniyle transfer askıya alınmıştı. 25 MİLYON EUROYA 'EVET' DEDİ Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, forma satışlarından elde edilen gelirler konusunda limitleri aşan talepler nedeniyle masadan kalktıklarını ve son tekliflerinin üzerine çıkmayacaklarını duyurmuştu. İngiliz basınından Beşiktaşlı taraftarları üzecek haber geldi. Ada basınına göre; Mısırlı yıldızın, Suudi Arabistan ve MLS'ten gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı öğrenildi. Söz konusu habere göre; Mısırlı hücum oyuncusu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-İttihad'ın kendisine yaptığı 25 milyon euro yıllık ücret içeren teklifi kabul etti. Böylece Salah için Beşiktaş defterinin kapandığı yazıldı. Salah'ın önümüzdeki hafta tatilinden sonra Suudi Arabistan'a giderek resmi imzaları atması ve transferin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.