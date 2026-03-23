23 Mart 2026 itibarıyla altın piyasasında yaşanan hareketlilik, yatırımcıları “altın yeniden yükselecek mi?” sorusuna yöneltti.

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle değer kaybeden gram altın ve ons cephesinde dalgalı seyir sürerken, İslam Memiş, yatırımcıların kafa karışıklığını gidermek adına açıklamalar yaptı.

"DÜŞÜŞLER GEÇİCİ, YÖN YUKARI"

Piyasadaki tabloyu değerlendiren İslam Memiş, yaşanan bu düşüş dalgasının kalıcı bir hasar bırakmayacağını savundu.

Memiş, piyasalardaki dalgalanmanın kısa vadeli olduğunu belirterek, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükseliş eğilimine gireceğini öngördüğünü söyledi.

Analist, bu geri çekilmelerin aslında teknik bir düzeltme olduğunu ve trendin hala yukarı yönlü olduğunu hatırlattı.

ALTIN YATIRIMCISINA "PANİK YAPMAYIN" UYARISI

Fiyatlardaki aşağı yönlü ivmenin psikolojik bir baskı oluşturabileceğini ifade eden uzman isim, yatırımcılara sakinlik çağrısında bulundu. Altın ve gümüş piyasasında hareketliliğin devam edeceğini dile getiren Memiş, yatırımcıların kısa vadeli düşüşler karşısında panik davranmaması gerektiğini vurguladı.

Özellikle elinde nakit bulunanlar için bu süreci bir alım penceresi olarak gören Memiş, mevcut fiyat seviyelerinin, özellikle nakit pozisyonda olan yatırımcılar için fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

GRAM VE ONS ALTIN İÇİN 6 BİN DOLAR HEDEFİ

Gelecek projeksiyonunda çıtayı yükseğe koyan İslam Memiş, ons altın için tahmin ettiği yükseliş rakamını paylaştı. Analist, ons altın tarafında uzun vadeli beklentisini koruduğunu belirterek 6 bin dolar seviyesinin hedef olarak öne çıktığını ifade etti.

Gram altın için de öngörülerini paylaşan Memiş, yıl içerisinde daha yüksek seviyelerin görülebileceğine işaret ederek, belirli fiyat aralıklarının yatırımcılar için çıkış noktası olabileceğini dile getirdi.

DİKKAT ÇEKEN HAZİRAN AYI DETAYI

GZT'de yer alan habere göre, Memiş, yılın ikinci yarısına dikkat çekerek özellikle haziran ayından itibaren piyasalarda yeni bir sürecin başlayabileceğini belirtti. Bu dönemde bazı kritik seviyelerin görülmesi halinde yatırımcıların mevcut pozisyonlarını gözden geçirmelerinin faydalı olacağını ifade etti.

*Bu haberde yer alan bilgiler, altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’in görüş ve değerlendirmelerinden derlenmiştir. Burada yer alan ifadeler herhangi bir yatırım aracına yönelik alım-satım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı vermeden önce mutlaka profesyonel bir finansal danışmana başvurmanız önerilir. Bu içerik tamamen bilgilendirme amaçlı olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.